Обыски в квартирах журналистов MeydanTV (ОБНОВЛЕНО)

Вечером 6 декабря в квартире задержанного журналиста MeydanTV Натига Джавадлы в Сумгайыте был проведен обыск.

Об этом сообщили его близкие.

«Натиг сам присутствовал при обыске. Полицейские сначала обыскали шкаф Натига. Они вывалили из шкафа все книги. По одной встряхивали каждую книгу. Потом они провели обыск в спальне. Они забрали компьютер Натига и пару его старых флеш-карт. У нас дома было всего 90 манатов (около 54 долларов США). Деньги они не взяли. Обыск продолжался около 2 часов. Проверили даже память компьютеров принадлежащих детям», - сказал родственник журналиста.

Также был проведен обыск на квартире у журналистки MeydanTV Айнур Эльгюнеш.

«Ключи от квартиры были у Айнур. Когда мы пришли к ней домой у нее все было перевернуто. Скорее всего, она сама присутствовала при обыске, поскольку дверь квартиры не была взломана. Мы не знаем, что они взяли», - сказала Turan близкая родственница журналистки.

Были проведены обыски в квартирах и некоторых других задержанных журналистов MeydanTV.

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2024-12-06 23:22

Айнур Эльгюнеш в городской полиции вызвали «скорую помощи»

Задержанной сегодня журналистке Meydan TV Айнур Эльгюнеш поздно вечером вызвали в главное управление полиции города Баку «скорую помощь».

Об этом сообщили ее близкие.

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2024-12-06 22:26

К журналистам Meydan Tv не допускают адвокатов

Адвоката Назима Мусаева не допустили к защите журналистки Meydan Tv Хаяли Агаевой.

Как сообщил адвокат журналистам, представившийся следователем Махиром Аббаслы офицер в звании капитан сопроводил его в кабинет, где находилась журналистка.

Предварительно он снял фото ордера адвоката. Когда они вошли в кабинет следовать отправил фото ордера кому-то. После этого он заявил адвокату, что якобы в его ордере поставлена «не сегодняшняя дата» и не пустил Мусаева к защите Агаевой.

Мусаев расценил действия следователя как «произвол».

Агаева успела сообщить, что у нее взяли разъяснительные, показания, до есть до прихода адвокат с ней провели определенные следственные действия.

Другим задержанным журналистов также не допускают адвокатов.

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2024-12-06 22:23

Meydan Tv заявило о необоснованности задержаний сотрудников издания

Meydan Tv заявило о необоснованности задержаний сотрудников издания и предполагаемых обвинений им.

Как говорится в распространенном заявлении редакции, базирующейся в Бердлине, 6 декабря с 13.00 некоторые сотрудники издания в Азербайджане перестали выходить на связь.

В ходе поисков удалось установить, что они удерживаются в главном управлении полиции Баку.

В частности, туда были доставлены Айнур Гамбарова (Айнур Эльгюнеш), Айтадж Ахмедова (Айтадж Тапдыг), Хаяла Агаева, Натиг Джавадлы, Айсель Умудова и журналист-фрилансер Рамин Джебраилзаде (Рамин Деко).

В домах некоторых из этих журналистов были произведены обыски, изъяты их личные оборудования и вещи.

«МВД сообщило, что Рамин Джабраилзаде (Деко) задержан полицией «на основании полученной информации в связи с незаконным ввозом в страну иностранной валюты».

В МВД также отметили, что рамках расследования были задержаны несколько человек.

Отметим, что Рамин Деко осуществляет деятельность как независимый репортер», - далее говорится в заявлении Meydan Tv.

Руководство издания заявляет, что задержание, допросы журналистов Meydan Tv незаконно. «Мы отвергаем все обвинения. С самого начала деятельности Meydan Tv наши журналисты подвергались арестам, оказывалось давления на них и членов их семей, им угрожали. Сотрудничающим с нами журналистам вводились запреты на выезд из страны. Наш сайт с 2017 года официально заблокирован на территории Азербайджана. Аккаунты канала в социальных неоднократно подвергались кибератакам, удалялись информации, материалы. Meydan TV со дня оснгвания освещало события в страны, проблемы гграждан, старалось предавать огласке их жалобы и обращения», - далее сказано в заявлении.

Целью проекта является формирование в стране независимого и альтернативного медиа органа, объективно информирующего граждан.

«Давления на нас и обвинения, звучащие в наш с самого начала нашей деятельности необоснованные и мы продолжим свою журналистскую деятельность», - сказано в заключение заявления.

Между тем, стало известно, что с 15.00 на связь не выходит и зоозащитник Кямран Мамедли.

Он во время COP29 провел акцию протеста против отстрела уличных собак и был задержан на месте проведения конференции.