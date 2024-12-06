Айнур Эльгюнеш в городской полиции вызвали «скорую помощи»
Задержанной сегодня журналистке Meydan TV Айнур Эльгюнеш поздно вечером вызвали в главное управление полиции города Баку «скорую помощь».
Об этом сообщили ее близкие.
Политика
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Грузинские спецподразделения разогнали антиправительственных демонстрантов на проспекте Руставели в Тбилиси в ночь с пятницы на субботу, что стало первым подобным разгоном за три дня протестов. Власти применили водометы и слезоточивый газ, чтобы очистить территорию возле парламента Грузии от протестующих. Несколько демонстрантов были задержаны.
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