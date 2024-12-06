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(46 минут назад)
Айнур Эльгюнеш в городской полиции вызвали «скорую помощи»
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Айнур Эльгюнеш в городской полиции вызвали «скорую помощи»

Задержанной сегодня журналистке Meydan TV Айнур Эльгюнеш  поздно вечером вызвали в главное управление полиции города Баку «скорую помощь».

Об этом сообщили ее близкие.

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