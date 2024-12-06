К журналистам Meydan Tv не допускают адвокатов

Адвоката Назима Мусаева не допустили к защите журналистки Meydan Tv Хаяли Агаевой.

Как сообщил адвокат журналистам, представившийся следователем Махиром Аббаслы офицер в звании капитан сопроводил его в кабинет, где находилась журналистка.

Предварительно он снял фото ордера адвоката. Когда они вошли в кабинет следовать отправил фото ордера кому-то. После этого он заявил адвокату, что якобы в его ордере поставлена «не сегодняшняя дата» и не пустил Мусаева к защите Агаевой.

Мусаев расценил действия следователя как «произвол».

Агаева успела сообщить, что у нее взяли разъяснительные, показания, до есть до прихода адвокат с ней провели определенные следственные действия.

Другим задержанным журналистов также не допускают адвокатов.