  • contact.az Contact
  • Баку
  • Overcast11.30 C
  • Суббота, 7 декабрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(46 минут назад)
A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

К журналистам Meydan Tv не допускают адвокатов

Адвоката Назима Мусаева не допустили к защите журналистки Meydan Tv Хаяли Агаевой.

Как сообщил адвокат журналистам, представившийся следователем Махиром Аббаслы  офицер в звании капитан сопроводил его в кабинет, где находилась журналистка.

Предварительно он снял фото ордера адвоката. Когда они вошли в кабинет следовать отправил фото ордера кому-то. После этого он заявил адвокату, что якобы в его ордере поставлена «не сегодняшняя дата» и не пустил Мусаева к защите Агаевой.

Мусаев расценил действия следователя как «произвол».

Агаева успела сообщить, что у нее взяли разъяснительные, показания,  до есть до прихода адвокат с ней провели определенные следственные действия.

Другим задержанным журналистов также не допускают адвокатов.

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей