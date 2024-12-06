Meydan Tv заявило о необоснованности задержаний сотрудников издания и предполагаемых обвинений им.

Как говорится в распространенном заявлении редакции, базирующейся в Бердлине, 6 декабря с 13.00 некоторые сотрудники издания в Азербайджане перестали выходить на связь.

В ходе поисков удалось установить, что они удерживаются в главном управлении полиции Баку.

В частности, туда были доставлены Айнур Гамбарова (Айнур Эльгюнеш), Айтадж Ахмедова (Айтадж Тапдыг), Хаяла Агаева, Натиг Джавадлы, Айсель Умудова и журналист-фрилансер Рамин Джебраилзаде (Рамин Деко).

В домах некоторых из этих журналистов были произведены обыски, изъяты их личные оборудования и вещи.

«МВД сообщило, что Рамин Джабраилзаде (Деко) задержан полицией «на основании полученной информации в связи с незаконным ввозом в страну иностранной валюты».

В МВД также отметили, что рамках расследования были задержаны несколько человек.

Отметим, что Рамин Деко осуществляет деятельность как независимый репортер», - далее говорится в заявлении Meydan Tv.

Руководство издания заявляет, что задержание, допросы журналистов Meydan Tv незаконно. «Мы отвергаем все обвинения. С самого начала деятельности Meydan Tv наши журналисты подвергались арестам, оказывалось давления на них и членов их семей, им угрожали. Сотрудничающим с нами журналистам вводились запреты на выезд из страны. Наш сайт с 2017 года официально заблокирован на территории Азербайджана. Аккаунты канала в социальных неоднократно подвергались кибератакам, удалялись информации, материалы. Meydan TV со дня оснгвания освещало события в страны, проблемы гграждан, старалось предавать огласке их жалобы и обращения», - далее сказано в заявлении.

Целью проекта является формирование в стране независимого и альтернативного медиа органа, объективно информирующего граждан.

«Давления на нас и обвинения, звучащие в наш с самого начала нашей деятельности необоснованные и мы продолжим свою журналистскую деятельность», - сказано в заключение заявления.

Между тем, стало известно, что с 15.00 на связь не выходит и зоозащитник Кямран Мамедли.

Он во время COP29 провел акцию протеста против отстрела уличных собак и был задержан на месте проведения конференции.