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(4 часа назад)
Рост детской преступности в Азербайджане: выявление первопричин
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Рост детской преступности в Азербайджане: выявление первопричин

Недавние сообщения указывают на тревожный всплеск преступности среди несовершеннолетних в Азербайджане, что вызывает обеспокоенность и призывает к принятию всеобъемлющих профилактических мер. Статистические данные, опубликованные Государственным Комитетом Статистики, свидетельствуют о росте числа преступлений, совершенных детьми в возрасте 14-17 лет, по сравнению с предыдущим годом на 30,1%. Только в 2023 году к этой возрастной группе было отнесено 364 преступления, в том числе 46 отнесены к категории тяжких или особо тяжких правонарушений. Однако, несмотря на эту обескураживающую тенденцию, нет худа без добра: преступления против несовершеннолетних в целом сократились на 3,4%.

Власти признали серьезность ситуации, а Государственный комитет по делам семьи, женщин и детей подчеркнул важность упреждающих мер для сдерживания растущей волны преступности среди несовершеннолетних. Признавая, что рост не является резким, Комитет подчеркнул необходимость целенаправленных образовательных и профилактических мер. Предпринимаются усилия по вовлечению как детей, так и их семей в рамках таких инициатив, как проект «Друг школьника», который направлен на решение основных проблем и противодействие делинквентному поведению.

Однако эксперты утверждают, что коренные причины преступности несовершеннолетних выходят за рамки простых недостатков в образовании. Фазиль Мустафа, член комитета Милли Меджлиса по правам человека, указывает на более широкие социальные факторы, включая отстраненность от занятий в школах и отсутствие благоприятной культурной среды.  В комментарии для  Turan Мустафа подчеркивает необходимость целостных решений, которые не только устраняют недостатки в образовании, но и воспитывают у подростков чувство принадлежности и целеустремленности.

Зумруд Ягмур, основательница инициативной группы в защиту женщин, объясняет рост детской преступности системными сбоями в политической и судебной сферах Азербайджана. В интервью Радио Азадлыг Ягмур утверждает, что слабое соблюдение законов и слабеющая система правосудия усугубляют социальные проблемы, оставляя семьи и общины неподготовленными для поддержки развития подростков. Он подчеркивает важнейшую роль семьи и социальной поддержки в формировании моральных ориентиров подростков, сетуя на нынешнюю нагрузку на семейные структуры.

Более того, Ягмур подчеркивает отсутствие государственных инициатив по защите подростков от негативного влияния, особенно в цифровой сфере. В отличие от европейских коллег, в Азербайджане отсутствуют комплексные программы по регулированию использования Интернета несовершеннолетними, что делает их уязвимыми для онлайн-эксплуатации и радикализации.

Несмотря на эти реалии, возможности для конструктивных изменений остаются неясными. Попытки привлечь Министерство науки и образования для дальнейшего изучения превентивных стратегий не дали результата, что выявило потенциальные пробелы в межведомственной координации и коммуникации.

Поскольку Азербайджан сталкивается со сложным взаимодействием социальных, экономических и политических факторов, подпитывающих преступность несовершеннолетних, необходимы срочные действия для защиты его наиболее уязвимых граждан. Согласованные усилия правительственных учреждений, организаций гражданского общества и сообществ необходимы для сдерживания роста детской преступности и создания более безопасной и инклюзивной среды для будущих поколений. Неспособность решить эти основополагающие проблемы чревата увековечиванием цикла преступности, который подрывает социальную структуру страны и подавляет ее потенциал для прогресса.

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