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(4 часа назад)
Представители омбудсмена посетили Хафиза Бабалы

Представители омбудсмена посетили Хафиза Бабалы

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Представители омбудсмена посетили Хафиза Бабалы

Представители омбудсмена 28 марта посетили в Бакинском СИЗО-1 редактора отдела экономических новостей агентства Turan Хафиза Бабалы, арестованного по «делу Abzas Media”.

Как сообщили близкие Бабалы, журналист сам ранее обратился к омбудсмену и пожаловался на необоснованное уголовное преследование по ложному обвинению.

Кроме того, Бабалы (инвалид третьей группы) указывал на проблемы со здоровьем (со зрением). В частности, он жаловался на запрет в СИЗО солнечных очков, которые необходимы ему из-за проблем со зрением. Еще одна жалоба касалась неофициальных запретов на отправку заявлений журналиста.

В пресс-службе аппарата омбудсмена Turan подтвердили, что Бабалы 28 марта был посещен в ходе визита СИЗО членами Национальной превентивной группы при омбудсмане.

«Члены Национальной превентивной группы посетили и выслушали Хафиза Бабалы на основе его обращения», - сказали в пресс-службе.

* Редактор отдела «экономических новостей» агентства Turan Хафиз Бабалы был задержан 13 декабря.  Ему было предъявлено обвинение в «контрабанде иностранной валюты». Решением суда он подвергнут предварительному заключению сроком на три месяца. Бабалы привлечен по “делу Abzas Media”. Правозащитники признали Бабалы политзаключенным.

 

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