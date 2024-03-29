Представители омбудсмена посетили Хафиза Бабалы
Представители омбудсмена посетили Хафиза Бабалы
Представители омбудсмена 28 марта посетили в Бакинском СИЗО-1 редактора отдела экономических новостей агентства Turan Хафиза Бабалы, арестованного по «делу Abzas Media”.
Как сообщили близкие Бабалы, журналист сам ранее обратился к омбудсмену и пожаловался на необоснованное уголовное преследование по ложному обвинению.
Кроме того, Бабалы (инвалид третьей группы) указывал на проблемы со здоровьем (со зрением). В частности, он жаловался на запрет в СИЗО солнечных очков, которые необходимы ему из-за проблем со зрением. Еще одна жалоба касалась неофициальных запретов на отправку заявлений журналиста.
В пресс-службе аппарата омбудсмена Turan подтвердили, что Бабалы 28 марта был посещен в ходе визита СИЗО членами Национальной превентивной группы при омбудсмане.
«Члены Национальной превентивной группы посетили и выслушали Хафиза Бабалы на основе его обращения», - сказали в пресс-службе.
* Редактор отдела «экономических новостей» агентства Turan Хафиз Бабалы был задержан 13 декабря. Ему было предъявлено обвинение в «контрабанде иностранной валюты». Решением суда он подвергнут предварительному заключению сроком на три месяца. Бабалы привлечен по “делу Abzas Media”. Правозащитники признали Бабалы политзаключенным.
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