Хатаинский суд не освободил Алескера Мамедли
Хатаинский суд не освободил Алескера Мамедли
28 марта Хатаинский суд Баку отклонил ходатайство о переводе под домашний арест Алескера Мамедли - юридического учредителя интернет канала Toplum TV.
Как сообщил Turan его адвокат Агыль Лаидж, ходатайство было подано в связи ухудшением здоровья Мамедли.
«У него продолжает расти опухоль в щитовидной железе, и он задыхается. В ходе судебного заседания у него поднялось артериальной давление до 160.
Сам Мамедли также просил суд обеспечить условия для его лечения», - сказал адвокат.
Не смотря на это, суд отказал удовлетворить ходатайство.
Защита намерена подать аппеляцию на это решение.
*8 марта, в день его задержания, врачи "Стамбул Госпитал" обнаружили у Алескера Мамедли опухоль в щитовидной железе, размером 22 мм. В клинике рекомендовали провести биопсию обнаруженных опухолей. Но провести такой анализ в условиях следственного изолятора невозможно, так как в госпитале Пенитенциарной службы нет необходимого оборудования.
В день ареста в квартире Мамедли проведен обыск, и полиция заявила про обнаружение 7300 евро. Мамедли отрицает принадлежность ему этих денег.
9 марта Хатаинский районный суд Баку осудил Алескера Мамедли на четырехмесячное содержание в следственном изоляторе, а 15 марта Апелляционный суд оставил это решение в силе.
Мамедли обвиняется в незаконном ввозе иностранной валюты в Азербайджан.
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