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(4 часа назад)
Хатаинский суд не освободил Алескера Мамедли

Хатаинский суд не освободил Алескера Мамедли

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Хатаинский суд не освободил Алескера Мамедли

28 марта Хатаинский суд Баку отклонил ходатайство о переводе  под домашний арест Алескера Мамедли - юридического учредителя интернет канала Toplum TV.

Как сообщил Turan его адвокат Агыль Лаидж, ходатайство было подано в связи ухудшением здоровья Мамедли.

«У него продолжает расти опухоль в щитовидной железе, и он задыхается. В ходе судебного заседания у него поднялось артериальной давление до 160.

Сам Мамедли также просил суд обеспечить условия для его лечения», - сказал адвокат.

Не смотря на это, суд отказал удовлетворить ходатайство.

Защита намерена подать аппеляцию на это решение.

*8 марта, в день его задержания,  врачи "Стамбул Госпитал" обнаружили у Алескера Мамедли опухоль в щитовидной железе,  размером 22 мм.  В клинике рекомендовали провести биопсию обнаруженных  опухолей. Но провести такой анализ в условиях следственного изолятора невозможно, так как в госпитале Пенитенциарной службы нет необходимого оборудования.

В день ареста  в квартире Мамедли проведен обыск, и полиция заявила про обнаружение 7300 евро. Мамедли отрицает принадлежность ему этих денег.

9 марта Хатаинский районный суд Баку осудил Алескера Мамедли на четырехмесячное содержание в следственном изоляторе, а 15 марта Апелляционный суд оставил это решение в силе.

Мамедли обвиняется в незаконном ввозе иностранной валюты  в Азербайджан.

 

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