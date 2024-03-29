Губад Ибадоглу теряет зрение – брат политика
Губад Ибадоглу теряет зрение – брат политика
Содержащийся под арестом председатель Азербайджанской партии демократии и благоденствия, ученый-экономист Губад Ибадоглу теряет зрение. Об этом Turan сообщил брат политика Галиб Байрамов.
По его словам, Ибадоглу уже плохо видит с расстояния 4-5 метров. Семья политика считает, что это признаки ретинопатии у Ибадоглу.
«Брату не проводят основательного обследования в связи сахарным диабетом, он не получает адекватного лечения. Эндокринолог главного медуправления Минюста ограничивается только увеличением дозы инсулина», - отметил Байрамов.
Он также указал, что на отсутствие информации о результатах обследования почек, печени и сердечно-сосудистой системе Ибадоглу.
«Ибо системных и углубленных обследований и анализов не проводятся. При этом, главное медуправление минюста направляет в Европейский суд по правам человека справки с искаженными данными о результатах анализа и обследований», - отметил Байрамов.
По его словам, Ибадоглу также страдает от вялости и не прекращающейся головной боли.
* 23 июля 2023 года Наримановский районный суд Баку арестовал на 3 месяца и 26 дней Губада Ибадоглу по обвинению по ст. 204.3.1 (реализация фальшивых денег), а также по ст. 167-3.1 УК (хранение и распространение экстремистских материалов).
Ряд стран и международных организаций, в том числе Госдепартамент США, сенаторы и конгрессмены США, призвали освободить Ибадоглу. Он признан политзаключенным.
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