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(4 часа назад)
Губад Ибадоглу теряет зрение – брат политика

Губад Ибадоглу теряет зрение – брат политика

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Губад Ибадоглу теряет зрение – брат политика

Содержащийся под арестом председатель Азербайджанской партии демократии и благоденствия, ученый-экономист Губад Ибадоглу теряет зрение. Об этом Turan сообщил брат политика Галиб Байрамов.

По его словам, Ибадоглу уже плохо видит с расстояния 4-5 метров. Семья политика считает, что это признаки ретинопатии у Ибадоглу.

«Брату не проводят основательного обследования в связи сахарным диабетом, он не получает адекватного лечения. Эндокринолог главного медуправления Минюста ограничивается только увеличением дозы инсулина», - отметил Байрамов.

Он также указал, что на отсутствие информации о результатах обследования почек, печени и сердечно-сосудистой системе Ибадоглу.

«Ибо системных и углубленных обследований и анализов не проводятся. При этом, главное медуправление минюста направляет в Европейский суд по правам человека справки с искаженными данными о результатах анализа и обследований», - отметил Байрамов.

По его словам, Ибадоглу также страдает от вялости и не прекращающейся головной боли.

* 23 июля 2023  года Наримановский районный суд Баку арестовал на 3 месяца и 26 дней Губада Ибадоглу по обвинению по ст. 204.3.1  (реализация фальшивых денег), а также по ст. 167-3.1 УК (хранение и распространение экстремистских материалов).

Ряд стран и международных организаций, в том числе Госдепартамент США, сенаторы и конгрессмены США, призвали освободить Ибадоглу. Он признан политзаключенным.

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