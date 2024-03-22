Сахиб Мамедзаде стал жертвой полицейской провокации - считают близкие активиста ПНФА

Сестра, адвокат и соратник по партии председателя Дашкесанской организации ПНФА Сахиба Мамедзаде рассказали Turan про обстоятельства его задержания и осуждения на 4 месяца.

"Сахиб Мамедзаде перевозил в своем грузовике скот. На перекрестке дорог в Гейгельском районе его остановил патруль полиции. Потребовали выйти из машины. Сахиб подчинился, предварительно передав мобильный телефон сестре, попросив ее снимать происходящее. На земле Сахиба обыскали и жестоко избили. Затем обыскали самого и машину. Избивая, Сахиба усадили в полицейский автомобиль, и увезли в городское управление МВД Гянджи, где продолжали избивать", - сказал Бахтияр Юсифов, соратник Мамедзаде.

Полиция, применяя силу, отняла сотовый телефон у сестры задержанного - Таджиры Мамедзаде. В беседе с Turan она добавила:

"Брата били, повалив на землю, у меня на глазах. Он отказывался сесть в полицейскую машину, его туда затащили несколько полицейских. Потом потребовали от меня отдать телефон с записью события. Я отказалась, они напали на меня, стали бить, вырвали телефон и стерли записи. На руке у меня остались синяки. Я получила врачебную справку о нанесённых мне повреждениях" - отметила Таджира Мамедзаде.

В справке из Гянджинской объединенной городской больницы от 18.03.24 г. врач констатировал ушиб левого локтя на руке Таджиры Мамедзаде Мурват гызы, 1991 г.р. Врач пишет: "по ее словам, подверглась насилию на Дашкесанском посту со стороны неизвестных людей. Проведена рентгенография, отправлена на КТ-анализ. Подписал врач Аскеров".

Таджира Мамедзаде и Бахтияр Юсифов уверены в невиновности Сахиба Мамедзаде. Они считают, что полицейская провокация намеренно проведена накануне наступления праздника Новруз, чтобы из-за семидневных нерабочих дней (20-27 марта) в Азербайджане близкие и адвокат задержанного не могли защитить Мамедзаде.

Адвокат Забил Гахраманов, защищающий главу Дашкесанского районного отделения Партии Народного Фронта Азербайджана Сахиба Мамедзаде, добавил в беседе с Turan:

"Насильно высадив Мамедзаде из принадлежавшего ему грузовика, полиция осмотрела машину и не нашла в ней наркотиков, но вытащила наркотик из одежды Мамедзаде. Обвиняемый утверждает, что наркотик ему подбросила полиция", сообщил адвокат.

Гахраманов не встречался еще с содержащимся в Гянджинском следственном изоляторе Сахибом Мамедзаде из-за праздничных отпусков. Линию защиты Забил Гахраманов определит после встречи с обвиняемым. Но сообщил о том, что Мамедзаде не признает себя виновным и считает себя жертвой полицейской провокации.

"Мамедзаде осужден на четырехмесячное заключение в следственном изоляторе на период следственных действий. Он обвиняется по статье 234.3.4 (хранение наркотических веществ в крупном размере). После окончания праздников - 27 марта я обращусь в Апелляционный суд Гянджи с просьбой изменить меру пресечения на домашнее заключение для С.Мамедзаде", - сказал адвокат З.Гахраманов.

Из-за праздника Новруз и нерабочих дней получить комментарий в МВД не представляется возможным.