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(12 минут назад)
Сахиб Мамедзаде стал жертвой полицейской провокации - считают близкие активиста ПНФА
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Сахиб Мамедзаде стал жертвой полицейской провокации - считают близкие активиста ПНФА

Сестра, адвокат и соратник по партии председателя Дашкесанской организации ПНФА Сахиба Мамедзаде рассказали Turan про обстоятельства его задержания  и осуждения на 4 месяца.

"Сахиб Мамедзаде перевозил в своем грузовике скот. На перекрестке дорог в Гейгельском районе его остановил патруль полиции.  Потребовали выйти из машины. Сахиб подчинился,  предварительно передав мобильный телефон сестре, попросив ее снимать происходящее.  На земле Сахиба обыскали и жестоко избили.  Затем обыскали самого  и машину. Избивая, Сахиба  усадили в полицейский автомобиль,  и увезли в городское управление МВД Гянджи, где продолжали избивать", - сказал Бахтияр Юсифов, соратник Мамедзаде.

Полиция, применяя силу,  отняла сотовый телефон у сестры задержанного - Таджиры Мамедзаде.  В беседе с Turan она добавила:

"Брата били, повалив на землю, у меня на глазах. Он отказывался сесть в полицейскую машину, его туда затащили несколько полицейских. Потом потребовали от меня отдать телефон с записью события. Я отказалась, они напали на меня, стали бить, вырвали телефон и стерли записи.  На руке у меня остались синяки. Я получила врачебную справку о нанесённых мне повреждениях" - отметила Таджира Мамедзаде.

В справке из Гянджинской объединенной городской больницы от 18.03.24 г. врач  констатировал ушиб левого локтя на руке  Таджиры Мамедзаде Мурват гызы, 1991 г.р. Врач пишет:  "по ее словам, подверглась насилию на Дашкесанском посту со стороны неизвестных людей.  Проведена рентгенография, отправлена на КТ-анализ. Подписал врач Аскеров".

Таджира Мамедзаде и Бахтияр Юсифов уверены в невиновности Сахиба Мамедзаде. Они считают, что полицейская провокация намеренно проведена накануне наступления праздника Новруз, чтобы из-за семидневных нерабочих дней (20-27 марта) в Азербайджане близкие  и адвокат задержанного не могли защитить Мамедзаде.

Адвокат Забил Гахраманов, защищающий главу Дашкесанского районного отделения Партии Народного Фронта Азербайджана Сахиба Мамедзаде,  добавил в беседе с Turan:

"Насильно высадив Мамедзаде из принадлежавшего ему грузовика, полиция осмотрела машину и не нашла в ней наркотиков, но вытащила наркотик из одежды Мамедзаде. Обвиняемый утверждает, что наркотик ему подбросила полиция",  сообщил адвокат.

Гахраманов не встречался еще с содержащимся в Гянджинском следственном изоляторе Сахибом Мамедзаде из-за праздничных отпусков. Линию защиты Забил Гахраманов определит после встречи с обвиняемым. Но сообщил  о том, что Мамедзаде не признает себя виновным и считает себя жертвой полицейской провокации.

"Мамедзаде осужден на четырехмесячное заключение в следственном изоляторе на период следственных действий.  Он обвиняется по статье 234.3.4 (хранение наркотических веществ в крупном размере).  После окончания праздников - 27 марта я обращусь  в Апелляционный суд Гянджи с просьбой изменить меру пресечения на домашнее заключение для С.Мамедзаде", - сказал адвокат З.Гахраманов.

Из-за праздника Новруз и нерабочих дней получить комментарий в МВД не представляется возможным.

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