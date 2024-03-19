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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Сегодня Земная среда

Сегодня  19 марта отмечается Илахыр (Завершающая) чяршянбя или Земная среда месяца  Новруз  - праздника весны, прихода Нового года  по астрономическому солнечному календарю. Это четвертая среда связана с мифическими верованиями в пробуждение, оживление  земли.

Согласно поверью, к наступлению Земной среды  почва становится готовой  к севу и в нее уже можно вносить семена. Земная среда меняет лик земли, у людей появляется  больше сил  для преодоления  недорода, недостатка, трудностей и лишений.

По традиции, встреча четырех Сред Новруза начинается во вторник. Украшением праздничного стола являются плов, семени, свечи, традиционные восточные сладости, ассорти из орехов, сухофруктов, нуги, конфет, крашеных яиц и т.д.  

Венцом праздника Новруз станет день весеннего равноденствия, которое наступит 20 марта. Оно знаменует начало Новго года по солнечному календарю и отмечается всенародными гуляньями и пиршествами.

Праздник Новруз начался...

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