Сегодня Земная среда

Сегодня 19 марта отмечается Илахыр (Завершающая) чяршянбя или Земная среда месяца Новруз - праздника весны, прихода Нового года по астрономическому солнечному календарю. Это четвертая среда связана с мифическими верованиями в пробуждение, оживление земли.

Согласно поверью, к наступлению Земной среды почва становится готовой к севу и в нее уже можно вносить семена. Земная среда меняет лик земли, у людей появляется больше сил для преодоления недорода, недостатка, трудностей и лишений.

По традиции, встреча четырех Сред Новруза начинается во вторник. Украшением праздничного стола являются плов, семени, свечи, традиционные восточные сладости, ассорти из орехов, сухофруктов, нуги, конфет, крашеных яиц и т.д.

Венцом праздника Новруз станет день весеннего равноденствия, которое наступит 20 марта. Оно знаменует начало Новго года по солнечному календарю и отмечается всенародными гуляньями и пиршествами.

Праздник Новруз начался...