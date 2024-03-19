Сегодня Земная среда

Ilaxır çərşənbə
Сегодня 19 марта отмечается Илахыр (Завершающая) чяршянбя или Земная среда месяца Новруз - праздника весны, прихода Нового года по астрономическому солнечному календарю. Это четвертая среда связана с мифическими верованиями в пробуждение, оживление земли.
Согласно поверью, к наступлению Земной среды почва становится готовой к севу и в нее уже можно вносить семена. Земная среда меняет лик земли, у людей появляется больше сил для преодоления недорода, недостатка, трудностей и лишений.
По традиции, встреча четырех Сред Новруза начинается во вторник. Украшением праздничного стола являются плов, семени, свечи, традиционные восточные сладости, ассорти из орехов, сухофруктов, нуги, конфет, крашеных яиц и т.д.
Венцом праздника Новруз станет день весеннего равноденствия, которое наступит 20 марта. Оно знаменует начало Новго года по солнечному календарю и отмечается всенародными гуляньями и пиршествами.
Общество
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- 19 март 2024, 16:26
В связи с Новруз барйамы международный аэропорт Баку с 20-го по 27-го марта будет работать в усиленном режиме для комфорта и безопасности пассажиров и своевременноее выполнение рейсов в праздничные дни.
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- 19 март 2024, 15:22
Bakcell заинтриговал своих пользователей интересной публикацией на своих страницах в социальных сетях. Согласно компании, в ближайшее время Bakcell ждут очень большие новшества.
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- 19 март 2024, 14:16
20 марта в Баку и на Апшероне утром и вечером ожидаются осадки, местами интенсивные. Втер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью +3+6°, днем будет +6+9°.
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- 19 март 2024, 11:54
В Азербайджане начиная с 20-го марта по 26-ое число – семь дней подряд будут не рабочими по случаю весеннего праздника Новруз.
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