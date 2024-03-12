"У нас продление карантинного режима служит только для закрытия границы"

Недавнее решение премьер-министра Али Асадова продлить карантинный режим в Азербайджане до 1 июля вновь вызвало дебаты вокруг необходимости и последствий продолжающихся пограничных ограничений. Несмотря на заявление Всемирной организации здравоохранения об окончании пандемии 5 мая 2023 года, Азербайджан продолжает сталкиваться с жесткими мерами, особенно на своих сухопутных границах.

С марта 2020 года в Азербайджане действует карантинный режим с многократным продлением в зависимости от колебаний уровня заражения. Однако сохранение ограничений на сухопутных границах остается спорным вопросом, особенно в свете снижения числа случаев COVID-19 внутри страны. Официальная статистика свидетельствует о значительном снижении числа случаев инфицирования: за последнее время было зарегистрировано всего 160 активных случаев.

Закрытие сухопутных границ имело серьезные последствия для трансграничной торговли и передвижения, особенно затронув регионы, граничащие с Ираном, Грузией и Россией. Назим Мамедов, житель Агстафы, сетует на потерю экономических возможностей, отмечая, что он часто ездил в Грузию за более дешевыми покупками до того, как пандемия нарушила такую торговую деятельность.

Мазахир Эфендиев, член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, в интервью Turan обратил особое внимание на решение правительства закрыть границы во время глобальной пандемии COVID-19. Это решение было направлено на защиту граждан от вируса путем принятия превентивных мер по ограничению передвижений и контактов в соответствии с рекомендациями международного сообщества.

В то время как правительство первоначально оправдывало закрытие границ в качестве превентивной меры против распространения COVID-19, критики утверждают, что длительное закрытие не имеет экономического обоснования. Экономист Рашад Гасанов подчеркивает негативное воздействие на средства к существованию, особенно в регионах, сильно зависящих от приграничной торговли и денежных переводов. Это ограничение усугубило социальные и экономические проблемы, способствуя снижению доходов домашних хозяйств и усугубляя региональные различия.

Несмотря на призывы вновь открыть границы для содействия восстановлению экономики, правительство остается непоколебимым в своем решении сохранить закрытие. Экономист Натиг Джафарли в беседе с Радио Азадлыг ставит под сомнение обоснованность такой позиции, особенно учитывая глобальную тенденцию ослабления карантинных мер. Он предполагает, что нежелание правительства отменять ограничения может быть вызвано опасениями по поводу оттока валюты, который может еще больше ослабить экономическую активность: "У нас продление карантинного режима служит только для закрытия границы".

Действительно, экономические показатели Азербайджана в последние годы были слабыми, в предыдущем году в стране был зафиксирован самый низкий рост ВВП среди стран СНГ. Закрытие сухопутных границ упоминается в качестве способствующего фактора, препятствующего торговле и экономическому росту.

В то время как Азербайджан пытается найти хрупкий баланс между проблемами общественного здравоохранения и экономическими императивами, дебаты по поводу закрытия границ подчеркивают сложности навигации в постпандемическом мире. Хотя жесткие меры, возможно, были оправданы во время пика пандемии, их дальнейшее применение на фоне снижения уровня инфицирования вызывает вопросы об их эффективности и необходимости. Поскольку заинтересованные стороны взвешивают затраты и выгоды от длительных ограничений, крайне важно найти баланс, который защищает общественное здравоохранение, одновременно способствуя восстановлению экономики и социальному благополучию.