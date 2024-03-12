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(19 минут назад)
Визит Токаева в Азербайджан. Что он принесет Азербайджану и Казахстану?
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Камран Махмудов
Камран Махмудов

Журналист

Визит Токаева в Азербайджан. Что он принесет Азербайджану и Казахстану?

В качестве дипломатического шага, призванного изменить региональную динамику, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 марта совершил важный визит в Азербайджан. Эта встреча глав двух государств, Токаева и Ильхама Алиева, не только подчеркнула дружественные отношения между их народами, но и ознаменовала новую эру сотрудничества.

Кульминацией саммита стало подписание ряда знаковых соглашений и меморандумов, отражающих взаимные интересы обеих стран в различных секторах. Среди ключевых подписанных документов была резолюция первого заседания Межгосударственного совета, свидетельствующая о приверженности укреплению двусторонних связей.

Особого внимания заслуживают соглашения, заключенные в экономической сфере. Особо выделяется меморандум между SOCAR (Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики) и национальной нефтегазовой компанией Казахстана "КазМунайГаз". Этот пакт означает стратегическое сотрудничество, направленное на облегчение купли-продажи казахстанской нефти в сочетании с поэтапным увеличением объемов транспортировки казахстанской нефти через территорию Азербайджана. Такое сотрудничество не только укрепляет энергетическую безопасность обеих стран, но и подчеркивает их совместные усилия по использованию региональных ресурсов к взаимной выгоде.

Более того, соглашения между соответствующими инвестиционными структурами, Азербайджанским инвестиционным холдингом и АО "Самрук Казына", еще больше укрепляют экономическое партнерство между двумя странами. Эти соглашения призваны открыть новые возможности для инвестиций и экономического роста, способствуя инновациям и процветанию обеих сторон.

Параллельно подписание меморандумов о сотрудничестве между различными фондами и агентствами подчеркивает приверженность развитию сотрудничества за пределами сферы энергетики.

Значение визита президента Токаева выходит за рамки подписанных ощутимых соглашений. Это подчеркивает растущие отношения между Азербайджаном и Казахстаном, напоминая о процветающих связях между Азербайджаном и Турцией. Как заметил в интервью программе «Сложный вопрос»  политический обозреватель Эльхан Шахиноглу, эти отношения основаны не только на родстве, но и на общих стратегических интересах.

Стратегическое сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном имеет огромные перспективы, особенно в области энергетики и инфраструктуры. Стремление Казахстана к диверсификации транспортировки нефти органично сочетается со стремлениями Азербайджана максимально использовать свою энергетическую инфраструктуру, такую как трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Симбиотические отношения между этими странами прокладывают путь для преобразующих проектов, таких как инициатива "Средний коридор", направленная на укрепление связей и торговли между Европой и Азией.

В свете недавних геополитических событий, таких как вторжение России в Украину, необходимость в альтернативных торговых маршрутах как никогда актуальна. Средний коридор представляется жизнеспособным решением, предлагающим европейским компаниям обходной маршрут в обход российской территории. Это подчеркивает стратегическую важность Азербайджана и Казахстана как ключевых игроков в изменении динамики региональной торговли.

Приверженность президента Алиева Организации тюркских государств (ОТГ) еще раз подчеркивает стратегическую ориентацию Азербайджана на своих тюркских братьев. Несмотря на культурную близость и общее наследие, ОТГ служит платформой для продвижения экономического сотрудничества и интеграции между тюркскими государствами. Как отмечает Шахиноглу, ОТГ - это не просто военный союз, а многогранная организация, движимая экономическими императивами.

Забегая вперед, отметим, что перспективы более глубокой интеграции между Азербайджаном и Казахстаном представляются многообещающими. Совпадение экономических интересов в сочетании с общим видением региональной стабильности и процветания создает основу для прочного стратегического альянса. Поскольку обе страны справляются со сложностями быстро меняющегося мира, их партнерство обещает открыть новые пути для роста и процветания не только для них самих, но и для региона в целом.

 

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