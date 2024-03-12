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(17 минут назад)
Шурин Алескера Мамедли уволен с работы
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Шурин Алескера Мамедли уволен с работы

Шурин учредителя Toplum TV Алескера Мамедли, Айдын Алиев уволен с работы в клинике «Стамбул». Об этом он сам сообщил Turan.

По словам Алиева, 12 марта руководство клиники заявило ему, что он уволен с работы.

Он связывает это решение событиями последних дней.

«Муж моей сестры Алескер Мамедли был арестован. В связи с его незаконным арестом я выразил публичное отношение к этому. Видимо, кому-то это не понравилось», - отметил Алиев.

Он отказался писать заявление об увольнении по собственному желанию.

«У меня с клиникой договор, сертификат, налоговые, социальные выплаты в порядке. На самом деле, клиника должна мне выплатить компенсацию»,  - отметил Алиев.

Отметим, что 7 марта Алиев поделился в социальных сетях видеокадрами задержания Алескера Мамедли перед клиникой «Стамбул».

Он также осудил арест Мамедли в интервью в социальных сетях.

Получить комментарии в клинике «Стамбул» не удалось.  

Алиев работал в клинике «Стамбул» врачом-радиологом.

Он является также заместителем председателя Объединения врачей Азербайджана.
 

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