Шурин Алескера Мамедли уволен с работы
Шурин учредителя Toplum TV Алескера Мамедли, Айдын Алиев уволен с работы в клинике «Стамбул». Об этом он сам сообщил Turan.
По словам Алиева, 12 марта руководство клиники заявило ему, что он уволен с работы.
Он связывает это решение событиями последних дней.
«Муж моей сестры Алескер Мамедли был арестован. В связи с его незаконным арестом я выразил публичное отношение к этому. Видимо, кому-то это не понравилось», - отметил Алиев.
Он отказался писать заявление об увольнении по собственному желанию.
«У меня с клиникой договор, сертификат, налоговые, социальные выплаты в порядке. На самом деле, клиника должна мне выплатить компенсацию», - отметил Алиев.
Отметим, что 7 марта Алиев поделился в социальных сетях видеокадрами задержания Алескера Мамедли перед клиникой «Стамбул».
Он также осудил арест Мамедли в интервью в социальных сетях.
Получить комментарии в клинике «Стамбул» не удалось.
Алиев работал в клинике «Стамбул» врачом-радиологом.
Он является также заместителем председателя Объединения врачей Азербайджана.
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