Платформа журналистов Совета Европы инициировало запрос по делу Toplum TV
Платформа журналистов Совета Европы инициировала запрос по делу Toplum TV
Платформа защиты журналистов Совета Европы направила запрос правительству Азербайджана по делу Toplum TV. Запрос инициирован Европейской федерацией журналистов, Международной федерацией журналистов и Фондом справедливости для журналистов.
От правительства Азербайджан до 8 июня ждут разъяснений по поводу обыска в Toplum TV, арестов его сотрудников. Авторы обращения ожидают освобождения арестованных и прекращения их уголовного преследования.
Председатель журналистского объединения «Новое поколение» Ариф Алиев комментируя указанную инициативу, отметил, что на местном уровне возможности для правовой защиты журналистов крайне ограничены. «Журналистские организации, которые когда-то были очень активными, уже прекратили свою деятельность или распались», - отметил он.
Возможности международных структур достаточно широки. "Однако в Азербайджане они с большой осторожностью защищают права журналистов", - сказал он.
«К сожалению, Азербайджан стал страной с большим числом журналистов в заключении. В последние месяцы особенно заметны негативные изменения в этой сфере", - отметил Алиев.
Глава Союза журналистов, главный редактор издания «Айна-Зеркало» Эльчин Шихлы также отметил, что «в стране не осталось института, защищающего права журналистов.
«Положения о защите прав журналистов ясны, но их просто некому защитить", - сказал он.
По его мнению, в обществе сформировалось такое представление, что «журналист – это не представитель серьезной профессии, а некий вредный элемент».
Профессор Гулу Магеррамли выразил с сожалением, что преследования журналистов не вызывают достаточной реакции в обществе, что связано с намеренной дискредитацией журналистики.
Он также указал на снижение профессиональной солидарности среди журналистов и крайне слабую деятельность журналистских организаций.
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