На процессе профсоюзного активиста
На процессе профсоюзного активиста
На сегодняшнем заседании в Бакинском суде по тяжким преступлениям по делу главы независимой конфедерации профсоюзов «Рабочая платформа» Афияддина Мамедова был отклонен его отвод составу суда. Отвод был объявлен на предыдущем заседании 20 февраля после того, как суд отклонил ходатайство на ведение журналистами видеосъемки процесса.
Далее на процессе был оглашен обвинительный акт, согласно которому Мамедову причинил гражданину Гусейну Сафарову тяжкие телесные повреждения. Мамедов отверг обвинения, связав их со своей общественной и профессиональной деятельностью.
Следующее заседания суда назначено на 9 апреля. На нем будут заслушаны показания Мамедова.
*Мамедов был задержан 20 сентября возле своего дома, после, того, как подвергся нападению со стороны неизвестного ему лица. Однако Мамедова же и обвинили в нанесении нападавшему ножевого ранения (статья 221.3 - хулиганство, совершенное с применением оружия) и 126.1 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК.
Позже обвинения были ужесточены – по ст. 126.2.4 (умышленное причинено тяжкого вреда здоровью общеопасным способом) и 228.4 ( незаконный оборот оружия). Ему грозит до 11 лет тюремного заключения. Правозащитники признали Мамедова политзаключенным.
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