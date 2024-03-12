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(18 минут назад)
Платформа «III Республика» осудила последние аресты журналистов и активистов

Платформа «III Республика» осудила последние аресты журналистов и активистов

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Платформа «III Республика» осудила последние аресты журналистов и активистов

Аресты сотрудников Toplum TV и членов Платформы «III Республика» по надуманным обвинениям в контрабанде направлены на полный слом сопротивления гражданского общества в Азербайджане. Об этом говорится в заявлении Платформы «III Республика».

Основанием для обвинений стало «обнаружение» в квартирах арестованных иностранной валюты. Нет сомнений, что деньги были подложены самими полицейскими. С другой стороны, хранение иностранной валюты не может быть основанием для обвинений в «контрабанде».

Очевидно, что происходящее направлено на полный слом сопротивления гражданского общества в Азербайджане», - отмечается в заявлении.

Захват после арестов и обысков  аккаунтов Toplum TV на "Youtube” и  "İnstagram” и удаление из них видеоматериалов доказывает, что причина репрессий отнюдь не «контрабанда».

Платформа «III Республика» считает неслучайной последнюю волну репрессий. Появление новой оппозиционной структуры с прогрессивными целями породило надежды в обществе. «Однако это  противоречит целям режима», - отмечено в заявлении.

Журналистика и политическая деятельность не являются преступлением, свобода слова, объединения, выражения закреплены в Конституции Азербайджана и международных конвенциях

Платформа призвала общество не быть безучастным к своей судьбе, а международное сообщество проявить свою реакцию на беззаконие и подавление прав человека в Азербайджане.

Напомним, что 6 марта были задержаны 9 активистов и журналистов, которых обвинили в контрабанде иностранной валюты.  7 человек, включая членов Платформы «III Республика» – Акифа Гурбанова и Руслана Иззетли были арестованы на 4 месяца. Еще два человека были переданы под надзор полиции.

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