Платформа «III Республика» осудила последние аресты журналистов и активистов
Платформа «III Республика» осудила последние аресты журналистов и активистов
Аресты сотрудников Toplum TV и членов Платформы «III Республика» по надуманным обвинениям в контрабанде направлены на полный слом сопротивления гражданского общества в Азербайджане. Об этом говорится в заявлении Платформы «III Республика».
Основанием для обвинений стало «обнаружение» в квартирах арестованных иностранной валюты. Нет сомнений, что деньги были подложены самими полицейскими. С другой стороны, хранение иностранной валюты не может быть основанием для обвинений в «контрабанде».
Очевидно, что происходящее направлено на полный слом сопротивления гражданского общества в Азербайджане», - отмечается в заявлении.
Захват после арестов и обысков аккаунтов Toplum TV на "Youtube” и "İnstagram” и удаление из них видеоматериалов доказывает, что причина репрессий отнюдь не «контрабанда».
Платформа «III Республика» считает неслучайной последнюю волну репрессий. Появление новой оппозиционной структуры с прогрессивными целями породило надежды в обществе. «Однако это противоречит целям режима», - отмечено в заявлении.
Журналистика и политическая деятельность не являются преступлением, свобода слова, объединения, выражения закреплены в Конституции Азербайджана и международных конвенциях
Платформа призвала общество не быть безучастным к своей судьбе, а международное сообщество проявить свою реакцию на беззаконие и подавление прав человека в Азербайджане.
Напомним, что 6 марта были задержаны 9 активистов и журналистов, которых обвинили в контрабанде иностранной валюты. 7 человек, включая членов Платформы «III Республика» – Акифа Гурбанова и Руслана Иззетли были арестованы на 4 месяца. Еще два человека были переданы под надзор полиции.
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