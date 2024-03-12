Дефицит воды в Азербайджане и пути решения проблемы
Дефицит воды в Азербайджане и пути решения проблемы
В Баку проходит Международная выставка и конференция по водному хозяйству.
Дефицит воды является одной из основных проблем Азербайджана: ограниченные водные ресурсы, растущее население, изменение климата и неэффективное использование воды — все это усугубляет ситуацию. Так, из-за неэффективного использования потери в системах орошения достигают 70%. А сброс сточных вод без очистки приводит к загрязнению рек и водоемов.
Дефицит воды негативно влияет на сельское хозяйство, снижает урожайность, а загрязнение водных источников приводит к деградации окружающей среды.
Цель выставки и конференции - поиск инновационных решений для проблем в области водных ресурсов. Как сообщил председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов на церемонии открытия, проведение международного мероприятия создаст основу для внедрения новых технологий в этом секторе в Азербайджане, а также еще больше расширит сотрудничество между местными и зарубежными компаниями. Как отметил советник председателя Госагентства водного хозяйства Асад Ширинов, приблизительно 25-30% поверхностных водных ресурсов страны находятся на территории Карабаха.
По его словам, во время оккупации наши гидротехнические объекты подверглись вандализму, и с:ейчас осуществляется их ремонт: "Завершены ремонтно-восстановительные работы Хачинчайского водохранилища в Агдаме, Суговушана в Тертере и Кондаланчайского водохранилища в Физули. В ближайшее время начнутся ремонтно-восстановительные работы Сарсангского водохранилища в Агдере. Наряду с этим имеются также 4 других проекта.
Новые водохранилища будут построены с использованием воды наших многоводных рек Карабаха. Таким образом, мы добьемся использования воды из Карабаха. как на его территории, так и в Аранской зоне".
Как отметил Ширинов, объем поверхностных водных ресурсов Азербайджана сократился с 30 млрд кубометров в 1960-90 годах до 17 млрд кубометров в 2022 году.
"У нас имеется около 8 млрд кубометров подземных водных ресурсов. Часть их находится в Карабахе", - сказал он, выразив надежду в максимальном формировании поверхностных и подземных водных ресурсов в Азербайджане.
Таким образом, среди эффективных путей решения проблем можно назвать внедрение водосберегающих технологий в сельском хозяйстве и быту, реконструкцию водопроводных сетей и систем орошения, строительство и модернизацию очистных сооружений, восстановление инфраструктуры на освобожденных территориях.
Экономика
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