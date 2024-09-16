  • contact.az Contact
  • Баку
  • Clear18.20 C
  • Вторник, 17 сентябрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(5 часов назад)
A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Азербайджане число детей, посещающих школу, сокращается из года в год

Сегодня, 16 сентября, в Азербайджане начался новый учебный год.

Согласно сообщению Государственного агентства дошкольного и общего образования, в 2024-2025 учебном году в 1-й класс принят 132 261 ребенок. Это меньше прошлогоднего показателя. По данным Министерства науки и образования, в 2023-2024 учебном году в 1-й класс общеобразовательных школ страны принято 137 862 ребенка.

Статистика показывает, что в стране наблюдается ежеголное снижение численности учащихся. Если в 2022-2023 учебном году в 1-й класс было принято 151 560 детей, то в 2019-2020 учебном году — 159 644. Таким образом, за пять лет число учащихся, поступивших в 1-й класс, сократилось на 27 000 человек.

В конце прошлого года директор Государственного агентства дошкольного и общего образования Эшги Багиров также сообщил, что в региональных школах заметно снижение численности учащихся: «Это наблюдается и по заявлениям учителей, и по перемещениям учащихся. Сокращение численности учащихся в сельских школах связано со снижением в целом по стране коэффициента рождаемости».

Несколько лет назад министр науки и образования Эмин Амруллаев также объяснял снижение числа учеников, поступающих в первый класс, демографическими проблемами.

Депутат Национального собрания VI созыва Джейхун Мамедов заявил агентству Turan, что вопрос сокращения числа учащихся является очень актуальным и требует решения: «Это ясно видно, особенно в регионах. К этому вопросу нужно подходить очень серьезно. В Министерстве науки и образования есть Институт образования, и одной из его основных функций должно быть исследование подобных вопросов».

Джейхун Мамедов считает, что если не будет серьезного ответа на эти проблемы, то в будущем возникнут проблемы.

По его словам, если раньше в семьях было по 5-6 детей, то сегодня семьи предпочитают иметь 2 или даже 1 ребенка: «Это также является актуальной общественной проблемой».

Депутат отметил, что одной из причин являются разводы: «Еще одна причина в том, что молодые люди уже не так склонны вступать в брак. Они считают, что лучше не вступать в брак, чем создавать семью и брать на себя ответственность. Это тоже серьезный фактор, и его нужно учитывать. Потому что подход молодых людей создаст нам трудности в будущем».

Джейхун Мамедов считает, что необходимо принять соответствующие программы и предпринять серьезные шаги: «Также существует очень серьезная необходимость в повышении осведомленности в этом направлении».

Эксперт в области образования Набатали Гуламоглу рассказал Радио "Азадлыг", что по мере развития человечества, растут и потребности человека: «Для их удовлетворения необходим достаточный доход в семье. Если семья не может достичь благосостояния, то она сокращает рождаемость. Многодетность — это бремя для родителей с которым, они не могут справиться. Поэтому число детей, а следовательно, и число учеников, сокращается».

По словам эксперта, сокращение числа учащихся — это не только демографический, но и социальный процесс: «Поскольку желание соответствовать социальной среде не реализуется, родители планируют семьи соответствующим образом. Сейчас, чтобы отправить ребенка в школу, нужны много средств. Если в семье трое-четверо детей, это уже становится серьезной проблемой. Поэтому родители хотят иметь меньше детей - тогда и забот меньше. Постепенно эта тенденция станет правилом».

Набатали Гуламоглу считает, что для того, чтобы преломить эту тенденцию, в Азербайджане должно быть изобилие материальных благ и свободная экономическая среда.

Написать отзыв

Общество

  • Азербайджан завоевал медали на международных олимпиадах Общество
    • 16 сентябрь 2024, 17:57

    Азербайджан завоевал медали на международных олимпиадах

    При поддержке Azercell школьники продолжают добиваться высоких результатов в сфере IT В сентябре 2024 года состоялись две международные олимпиады по информатике, на которых команда Азербайджана достойно представила страну. Так, С 1 по 8 сентября 2024 года в Александрии (Египет) прошла 36-я Международная олимпиада школьников по информатике (IOI), а с 8 по 12 сентября 2024 года в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия) состоялась первая Международная олимпиада по искусственному интеллекту (IAIO).

    Читать далее
  • Во вторник в Баку возможен дождь Общество
    • 16 сентябрь 2024, 13:48

    Во вторник в Баку возможен дождь

    17 сентября в Баку и на Апшероне ожидается пасмурная погода, ночью и утром в некоторых местах пойдет дождь. Об этом говорится в информации Национальной гидрометеорологической службы. Ветер северо-восточный. Температура воздуха ночью +15+20, днем  + 24+27 градусов.

    Читать далее
  • Синоптики прогнозируют на воскресенье в Баку облачную погоду, в горах – осадки Общество
    • 14 сентябрь 2024, 13:37

    Синоптики прогнозируют на воскресенье в Баку облачную погоду, в горах – осадки

    В воскресенье,  15 сентября в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Утром в некоторых пригородных территориях есть вероятность кратковременного дождя, подует умеренный северо-восточный ветер. Температура воздуха составит ночью +19 +22°, днем +26 +29°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба минэкологии.

    Читать далее
  • Борьба Азербайджана с незаконным оборотом наркотиков: подробный обзор результатов семи месяцев  2024 года Общество
    • 14 сентябрь 2024, 10:57

    Борьба Азербайджана с незаконным оборотом наркотиков: подробный обзор результатов семи месяцев  2024 года

    За первые семь месяцев 2024 года Азербайджан активизировал усилия по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, о значительных результатах которых сообщила Государственная комиссия по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Комплексный анализ, проведенный постоянной рабочей группой комиссии, выявил как успехи, так и сохраняющиеся проблемы в борьбе страны с наркотиками.

    Читать далее

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей