В Азербайджане число детей, посещающих школу, сокращается из года в год

В Азербайджане число детей, посещающих школу, сокращается из года в год

Сегодня, 16 сентября, в Азербайджане начался новый учебный год.

Согласно сообщению Государственного агентства дошкольного и общего образования, в 2024-2025 учебном году в 1-й класс принят 132 261 ребенок. Это меньше прошлогоднего показателя. По данным Министерства науки и образования, в 2023-2024 учебном году в 1-й класс общеобразовательных школ страны принято 137 862 ребенка.

Статистика показывает, что в стране наблюдается ежеголное снижение численности учащихся. Если в 2022-2023 учебном году в 1-й класс было принято 151 560 детей, то в 2019-2020 учебном году — 159 644. Таким образом, за пять лет число учащихся, поступивших в 1-й класс, сократилось на 27 000 человек.

В конце прошлого года директор Государственного агентства дошкольного и общего образования Эшги Багиров также сообщил, что в региональных школах заметно снижение численности учащихся: «Это наблюдается и по заявлениям учителей, и по перемещениям учащихся. Сокращение численности учащихся в сельских школах связано со снижением в целом по стране коэффициента рождаемости».

Несколько лет назад министр науки и образования Эмин Амруллаев также объяснял снижение числа учеников, поступающих в первый класс, демографическими проблемами.

Депутат Национального собрания VI созыва Джейхун Мамедов заявил агентству Turan, что вопрос сокращения числа учащихся является очень актуальным и требует решения: «Это ясно видно, особенно в регионах. К этому вопросу нужно подходить очень серьезно. В Министерстве науки и образования есть Институт образования, и одной из его основных функций должно быть исследование подобных вопросов».

Джейхун Мамедов считает, что если не будет серьезного ответа на эти проблемы, то в будущем возникнут проблемы.

По его словам, если раньше в семьях было по 5-6 детей, то сегодня семьи предпочитают иметь 2 или даже 1 ребенка: «Это также является актуальной общественной проблемой».

Депутат отметил, что одной из причин являются разводы: «Еще одна причина в том, что молодые люди уже не так склонны вступать в брак. Они считают, что лучше не вступать в брак, чем создавать семью и брать на себя ответственность. Это тоже серьезный фактор, и его нужно учитывать. Потому что подход молодых людей создаст нам трудности в будущем».

Джейхун Мамедов считает, что необходимо принять соответствующие программы и предпринять серьезные шаги: «Также существует очень серьезная необходимость в повышении осведомленности в этом направлении».

Эксперт в области образования Набатали Гуламоглу рассказал Радио "Азадлыг", что по мере развития человечества, растут и потребности человека: «Для их удовлетворения необходим достаточный доход в семье. Если семья не может достичь благосостояния, то она сокращает рождаемость. Многодетность — это бремя для родителей с которым, они не могут справиться. Поэтому число детей, а следовательно, и число учеников, сокращается».

По словам эксперта, сокращение числа учащихся — это не только демографический, но и социальный процесс: «Поскольку желание соответствовать социальной среде не реализуется, родители планируют семьи соответствующим образом. Сейчас, чтобы отправить ребенка в школу, нужны много средств. Если в семье трое-четверо детей, это уже становится серьезной проблемой. Поэтому родители хотят иметь меньше детей - тогда и забот меньше. Постепенно эта тенденция станет правилом».

Набатали Гуламоглу считает, что для того, чтобы преломить эту тенденцию, в Азербайджане должно быть изобилие материальных благ и свободная экономическая среда.