Объявленные ЦИК итоги выборов - это неуважение голоса народа – М.Мамедзаде
Объявленные ЦИК итоги выборов - это неуважение к голосу народа – М.Мамедзаде
Утверждение ЦИК общих итогов парламентских выборов без серьезного расследования жалоб вызывает сожаление, заявил Turan руководитель Альянса наблюдения за выборами Мамед Мамедзаде.
Выявление массовых серьезных нарушений подрывает доверие избирательному процессу в целом и обуславливает необходимость отмены выборов. «Объявленные результаты несправедливы и свидетельствуют о кризисе не только избирательной системы, но и демократическиого процесса в целом», - сказал Мамедзаде.
На его взгляд, власти Азербайджана не имеют политической воли для усовершенствования избирательного процесса и выполнения рекомендаций ОБСЕ.
«У правительства Азербайджана есть обязательства перед ОБСЕ, которое оно приглашает на выборы и получает от нее негативное заключение, которое необходимо учесть. В предварительном заключении наблюдательной миссии ОБСЕ выражено серьезное беспокойство, указаны нарушения и правительство должно было предпринять меры по их устранению. Но в очередной раз рекомендации наблюдателей ОБСЕ были проигнорированы. ЦИК не отменил итоги выборов, сопровождавшихся массовыми нарушениями, что говорит о неуважении к голосу народа и попиранию права на справедливые выборы», - сказал Мамедзаде.
В свою очередь, бывший кандидат в депутаты по 70-му Нефтчалинскому округу Вафа Наги намерена оспорить результаты выборов в суде, поскольку окружная избирательная комиссии и ЦИК не провели эффективного расследования жалоб. Она намерена дойти до Европейского суда по правам человека, если ее права не будут восстановлены.
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