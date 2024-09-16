Утверждение ЦИК общих итогов парламентских выборов без серьезного расследования жалоб вызывает сожаление, заявил Turan руководитель Альянса наблюдения за выборами Мамед Мамедзаде.

Выявление массовых серьезных нарушений подрывает доверие избирательному процессу в целом и обуславливает необходимость отмены выборов. «Объявленные результаты несправедливы и свидетельствуют о кризисе не только избирательной системы, но и демократическиого процесса в целом», - сказал Мамедзаде.

На его взгляд, власти Азербайджана не имеют политической воли для усовершенствования избирательного процесса и выполнения рекомендаций ОБСЕ.

«У правительства Азербайджана есть обязательства перед ОБСЕ, которое оно приглашает на выборы и получает от нее негативное заключение, которое необходимо учесть. В предварительном заключении наблюдательной миссии ОБСЕ выражено серьезное беспокойство, указаны нарушения и правительство должно было предпринять меры по их устранению. Но в очередной раз рекомендации наблюдателей ОБСЕ были проигнорированы. ЦИК не отменил итоги выборов, сопровождавшихся массовыми нарушениями, что говорит о неуважении к голосу народа и попиранию права на справедливые выборы», - сказал Мамедзаде.

В свою очередь, бывший кандидат в депутаты по 70-му Нефтчалинскому округу Вафа Наги намерена оспорить результаты выборов в суде, поскольку окружная избирательная комиссии и ЦИК не провели эффективного расследования жалоб. Она намерена дойти до Европейского суда по правам человека, если ее права не будут восстановлены.