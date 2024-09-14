В Азербайджане наблюдается значительное снижение преступности
В Азербайджане наблюдается значительное снижение преступности
В Азербайджане за первые семь месяцев 2024 года зафиксировано резкое снижение преступности. По данным Министерства внутренних дел, в период с января по июль 2024 года было зарегистрировано 18 518 преступлений, что на 21,7% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.
Министерство объяснило снижение преступности согласованными усилиями властей по борьбе с тяжкими преступлениями. Среди наиболее заметных улучшений — снижение тяжких и особо тяжких преступлений на 21,7%, снижение имущественных преступлений на 11,4% и снижение краж на 38,9%.
«Это отражает растущие возможности правоохранительных органов Азербайджана и их более тесное сотрудничество с местными сообществами», — заявил представитель Министерства внутренних дел. «Укрепляя наши усилия по ликвидации преступных сетей, и повышая осведомленность общественности, мы создали среду, в которой преступность значительно менее распространена».
Правоохранительные органы сообщили о раскрытии 94,5% всех зарегистрированных преступлений, что является серьезным показателем по сравнению со многими региональными коллегами. Особое внимание уделялось борьбе с организованной преступностью, в результате чего было ликвидировано 356 преступных группировок, в том числе 119, занимавшихся серьезной преступной деятельностью.
Наряду с этими усилиями власти усилили борьбу с правонарушениями, связанными с наркотиками. За этот период было изъято более 2844 кг нелегальных наркотиков и уничтожено более 296 тонн наркосодержащих растений.
Статистика свидетельствует о том, что стратегия Азербайджана по снижению преступности и повышению безопасности дает результаты. Однако аналитики предупреждают, что поддержание этих показателей потребует постоянных инвестиций в правоохранительную деятельность и более широкие судебные реформы.
«Хотя цифры показывают явный прогресс, задача будет заключаться в том, чтобы сохранить эту динамику в долгосрочной перспективе. Структурные реформы в правовом и судебном секторах будут иметь ключевое значение для обеспечения того, чтобы уровень преступности оставался под контролем», — отметил местный эксперт, знакомый с правоохранительной системой.
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