Российские СМИ ведут подрывную деятельность против неугодных Москве режимов - Госдепартамент США

Российские СМИ ведут подрывную деятельность против неугодных Москве режимов по всему миру - Госдепартамент США

Соединенные Штаты в пятницу обнародовали новые данные о том, что медиа группа Russia Today была полностью интегрирована в разведывательные операции России по всему миру и стала «де-факто подразделением разведывательного аппарата России», сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.

"Я поручил американским дипломатам делиться во всем мире доказательствами, которые мы собрали о влиянии RT на отдельные страны и на их информационную систему", - сказал госсекретарь Блинкен, выступая перед журналистами.

"Конечно, каждое правительство будет решать, как ему реагировать на эту угрозу", - сказал Блинкен.

Ключевым выводом разведки США является то, что деятельность RT выходит за рамки пропаганды. речь идет о тайных операциях по влиянию и даже включает военные закупки.

Американская сторона установила, что эти операции осуществлялись заместителем главного редактора RT и Антоном Анисимовым. В частности, он занимался закупками снайперских винтовок и глушителей, прицелов, бронежилетов, приборов ночного видения, беспилотников, радиооборудования и проч.

"Российское орудие дезинформации для подрыва свободных и открытых обществ распространяется на весь мир. Помимо всего этого RT также стал центром для тайных мероприятий влияния на многие страны», - сказал журналистам после выступления Блинкена представитель Госдепартамента Джейми Рубин.

"Например в Аргентине, где они пытаются влиять на государственную политику и также на Южном Кавказе. Такие попытки делаются даже против политики правительства Франции и Германии", - сказал Рубин.

Кремлевские СМИ нацелились на страны Европы, Африки, Северной и Южной Америки. RT координировало свои действия непосредственно с Кремлем и нацелилось на выборы в октябре 2024 года в Молдове, где Россия фактически ведет гибридную войну с целью вызвать беспорядки, сказал представиткль Госдепа.