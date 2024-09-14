США отмечают важность скорейшего мира между Арменией и Азербайджаном

США отмечают важность скорейшего мира между Арменией и Азербайджаном

США отмечают важность скорейшего мира между Арменией и Азербайджаном

Соединенные Штаты заявили в пятницу, что приветствуют недавний прогресс между Азербайджаном и Арменией, включая соглашение о регулировании границы, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.

Государственный секретарь Энтони Блинкен во время телефонного звонка премьер-министру Армении Николу Пашиняну 12 сентября "подтвердил важность прочного и достойного мира между Арменией и Азербайджаном", сообщил Госдепартамент.

Не ясно, инициировал ли Блинкен также и звонок азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву. В последний раз это имело место 20 июня, когда Блинкен тоже подчеркнул важность заключения мирного соглашения «без промедления».

По словам пресс-секретаря Государственного департамента Мэтью Миллена, Блинкен и Пашинян в ходе разговора также обсудили расширение отношений между США и Арменией, включая сотрудничество в области энергетики, торговли, инвестиций и образования.

"Секретарь подтвердил приверженность Соединенных Штатов постоянным усилиям по поддержке демократической и независимой Армении, что принесёт пользу народу Армении и более широкому Кавказскому региону", - говорится в сообщении Госдепартамента.