Джейхун Байрамов рассказал Сердару Кылычу почему Баку не хочет мириться с Ереваном
В пятницу глава МИД Джейхун Байрамов принял спецпредставителя Турции по нормализации отношений с Арменией Сердара Кылыча.
На встрече обсуждался мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, ситуация в регионе, переговоры между Анкарой и Ереваном по нормализации отношений, вопросы региональной и международной безопасности.
Байрамов заявил о препятствиях на пути мирного процессая включая «претензии на территориальную целостность Азербайджана в конституции Армении, шаги третьих государств, способствующие милитаризации Армении», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.
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