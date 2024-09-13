Джейхун Байрамов рассказал Сердару Кылычу почему Баку не хочет мириться с Ереваном

В пятницу глава МИД Джейхун Байрамов принял спецпредставителя Турции по нормализации отношений с Арменией Сердара Кылыча.

На встрече обсуждался мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, ситуация в регионе, переговоры между Анкарой и Ереваном по нормализации отношений, вопросы региональной и международной безопасности.

Байрамов заявил о препятствиях на пути мирного процессая включая «претензии на территориальную целостность Азербайджана в конституции Армении, шаги третьих государств, способствующие милитаризации Армении», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

