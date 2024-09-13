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(16 минут назад)
Джейхун Байрамов рассказал Сердару Кылычу почему Баку не хочет мириться с Ереваном
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Джейхун Байрамов рассказал Сердару Кылычу почему Баку не хочет мириться с Ереваном

В пятницу глава МИД  Джейхун Байрамов принял спецпредставителя Турции по нормализации отношений с Арменией Сердара Кылыча.

На встрече обсуждался мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, ситуация в регионе, переговоры между Анкарой и Ереваном  по нормализации отношений, вопросы региональной и международной безопасности.

Байрамов заявил о препятствиях на пути мирного процессая включая «претензии на  территориальную целостность Азербайджана в конституции Армении, шаги третьих государств, способствующие милитаризации Армении», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.
 

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