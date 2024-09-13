Ильгар Мамедов уходит в отставку. Кто станет председателем партии РЕАЛ?

Председатель партии «Республиканская альтернатива» (РЕАЛ) Ильгар Мамедов подал в отставку с поста лидера партии. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Ильгар Мамедов заявил, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отклонила его жалобу на отмену результатов выборов в округе, проигнорировав основные доводы и доказательства, представленные им:

«В результате, как я и обещал в 2023 году, я ушел с поста председателя партии РЕАЛ. После решения Конституционного суда по итогам выборов Политический комитет (ПК) изберет нового лидера. В преддверии этого также будет сделано заключительное видеообращение».

Ильгар Мамедов принял участие во внеочередных парламентских выборах, состоявшихся 1 сентября по Насими-Ясамальскому избирательному округу № 22. Победителем в этом округе был признан председатель Демократической партии реформ Асим Моллазаде.

ЦИК рассмотрел жалобу Ильгара Мамедова и признал результаты голосования на трех избирательных участках недействительными.

Ильгар Мамедов является председателем Республиканского альтернативного движения с 2010 года.

Об этом шла речь в передаче «Сложный вопрос» ведущего Кямрана Махмудова, где об этом рассказал член ПК партии РЕАЛ Натиг Джафарли.

Натиг Джафарли напомнил, что изначально выступал против решения Ильгара Мамедова уйти с поста председателя партии в случае проигрыша на выборах, утверждая, что Азербайджан не является европейской страной, где проводятся нормальные выборы, и лидер партии уходит в отставку в случае поражения. Однако он отметил, что председатель REAL избирается PK, которая является высшим органом партии, избираемым на съездах. Поскольку председатель PK избирается из числа ее членов, то, уйдя с поста председателя партии, Ильгар Мамедов сохраняет свое членство в PK и продолжит участвовать в ее деятельности до следующего съезда.

Джафарли также отметил, что шаг Ильгара Мамедова вызвал определенный резонанс в обществе и что этот прецедент может стать примером для подражания.

Политик сохраняет оптимизм относительно будущего REAL, поскольку партия представлена ​​в Милли Меджлисе (парламенте), а ее ПК, состоящий из восьми членов, включает компетентных и хорошо подготовленных людей, каждый из которых достоин возглавить партию.

Джафарли признал, что партия надеялась, что после победы над Арменией власти проведут выборы, хотя бы отдаленно напоминающие честные, что позволит им выиграть не один, а как минимум три-четыре парламентских мандата. Однако эти надежды не оправдались, и произошло то, чего и ожидалось.

Объясняя участие своей партии в имитации избирательного процесса, чиновник дал понять, что нет иного пути для легальной политической борьбы, кроме участия в выборах. Он подчеркнул, что одной из серьезных причин неудач оппозиционных партий является то, что граждане не идут голосовать, потому что «не верят в выборы».

«75-процентная явка избирателей на выборах лишает власти возможности их фальсифицировать», — убежден Джафарли.