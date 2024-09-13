Тофиг Ягублу назвал уголовное дело против него политически мотивированным

В Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе по делу оппозиционного политика Тофига Ягублу 13 сентября продолжилось слушание его показаний.

Он вновь заявил, что не признает себя виновным. Ягублу назвал дело против него политически мотивированным.

Гособвинитель спросил Ягублу помогал ли кому-нибудь вообще в получении визы.

«Если бы, я мог «делать визы», то сделал бы в первую очередь для своего сына», - заявил Ягублу.

Адвокат Агиль Лагидж сообщил, что защите удалось установить настоящий номер телефона потерпевшего Эльгана Гусейнова. По словам адвоката, номер, в материалах следствия указан неверно.

Адвокат ходатайствовал запросить у оператора сотовой связи биллинг номера Гусейнова за период, когда Ягублу «были переданы деньги за визу».

Суд оставил ходатайство нерассмотренным.

Следующее заседание суда назначено на 27 сентября. На нем предполагается начать исследование документов.

Напомним, что член Национального совета демократических сил и партии «Мусават» Тофик Ягублу был арестован 14 декабря 2023 года по обвинению в мошенничестве, фальсификации и незаконном изготовлении официальных документов и использовании поддельных документов.

Ягублу назвал обвинения надуманными. Политик ранее неоднократно подвергался уголовному и административному преследованию. Международные организации признали его узником совести.