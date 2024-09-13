ЦИК отменила результаты выборов на 6 участках по жалобе Вафы Наги
ЦИК на сегодняшнем заседании рассмотрел также жалобы кандидата в депутаты по 70-му Нефтчалинскому избирательному округу, общественной активистки Вафы Наги. Она просила признать недействительными результаты голосования по 23 избирательным участкам из-за грубых нарушений и фальсификаций.
Вафа Наги представила 86 видеозаписей и фото 49 протоколов. Однако ЦИК счел обоснованным отмену результатов только по шести участкам. Это не повлияло на общий итог по округу, где лидирует жена бывшего депутата Сабира Рустамханлы Танзиля Рустамханлы.
Примечательно, что ЦИК не допустил к обсуждению жалобы саму Вафу Наги.
Написать отзыв
Политика
-
- 14 сентябрь 2024, 10:08
Соединенные Штаты заявили в пятницу, что приветствуют недавний прогресс между Азербайджаном и Арменией, включая соглашение о регулировании границы, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.
-
- 13 сентябрь 2024, 23:52
В пятницу глава МИД Джейхун Байрамов принял спецпредставителя Турции по нормализации отношений с Арменией Сердара Кылыча.
-
- 13 сентябрь 2024, 19:27
В Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе по делу оппозиционного политика Тофига Ягублу 13 сентября были продолжены его показания.
-
- 13 сентябрь 2024, 17:56
Представитель миграционной службы Грузии 13 сентября повторно провел интервью в тбилисском СИЗО с учредителем издания Azel TV Афганом Садыговым, попросившим убежище в этой стране.
1 отзыв
Elvis
2024-09-14
Кажется, этот избирательный округ власти решили оставить без должного контроля. В результате возникли споры и истерики. Если такой подход распространится на все округа, вся страна может превратиться в арену базарных склок.