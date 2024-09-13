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(16 минут назад)
ЦИК отменила результаты выборов на 6 участках по жалобе Вафы Наги
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

ЦИК отменила результаты выборов на 6 участках по жалобе Вафы Наги

ЦИК на сегодняшнем заседании рассмотрел также жалобы кандидата в депутаты по 70-му Нефтчалинскому избирательному округу, общественной активистки Вафы Наги. Она просила признать недействительными результаты голосования по 23 избирательным участкам из-за грубых нарушений и фальсификаций.

Вафа Наги представила 86 видеозаписей и фото 49 протоколов. Однако ЦИК счел обоснованным отмену результатов только по шести участкам. Это не повлияло на общий итог по округу, где  лидирует жена бывшего депутата Сабира Рустамханлы Танзиля Рустамханлы.

Примечательно, что ЦИК не допустил к обсуждению жалобы саму Вафу Наги.

1 отзыв

  • Elvis

    2024-09-14

    Кажется, этот избирательный округ власти решили оставить без должного контроля. В результате возникли споры и истерики. Если такой подход распространится на все округа, вся страна может превратиться в арену базарных склок.

    Cavab ver

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