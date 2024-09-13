ЦИК отменила результаты выборов на 6 участках по жалобе Вафы Наги

ЦИК на сегодняшнем заседании рассмотрел также жалобы кандидата в депутаты по 70-му Нефтчалинскому избирательному округу, общественной активистки Вафы Наги. Она просила признать недействительными результаты голосования по 23 избирательным участкам из-за грубых нарушений и фальсификаций.

Вафа Наги представила 86 видеозаписей и фото 49 протоколов. Однако ЦИК счел обоснованным отмену результатов только по шести участкам. Это не повлияло на общий итог по округу, где лидирует жена бывшего депутата Сабира Рустамханлы Танзиля Рустамханлы.

Примечательно, что ЦИК не допустил к обсуждению жалобы саму Вафу Наги.