Миграционная служба Грузии в конце сентября объявит решение по делу Афгана Садыгова
Представитель миграционной службы Грузии 13 сентября повторно провел интервью в тбилисском СИЗО с учредителем издания Azel TV Афганом Садыговым, попросившим убежище в этой стране.
Как сообщила супруга Садыгова Севиндж Садыгова, интервью продолжалось с 10.30 до 16.45. По ее словам, в конце сентября миграционная служба и грузинское государство объявят окончательное решение по обращению Афгана Садыгова.
Супруга журналиста также сообщила, что 12 сентября с Афгана в СИЗО посетили представители аппарат омбудсмена Грузии. Садыгов пожаловался на отсутствие нормальных условий в камере, плохое качество пищи и проблемы со здоровьем.
* Афган Садыгов вместе с семьей выехал в Грузию 24 декабря прошлого года. Он был задержан грузинской полицией 3 августа, когда пытался вылететь вместе с семьей в Стамбул. 4 августа Тбилисский городской суд арестовал его на 3 месяца с целью экстрадиции в Азербайджан.
10 мая МВД Азербайджана предъявило Афгану Садыгову обвинения по статьями: 188.2.2 и 182.2.4 УК Азербайджана ("вымогательство путем угроз, захват чужого имущества, неоднократные угрозы публикации компрометирующей информации").
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