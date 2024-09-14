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В парке Хагани завершены работы по благоустройству
В парке Хагани, известном еще как «Молоканский сад» в центре Баку завершились работы по благоустройству.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 сентября посетил этот парк.
Как доложил Алиеву глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов, в ходе реконструкции территория парка была расширена. При этом автомобильные дороги на улицах Расула Рзы, Гоголя и Хагани вокруг этой зоны отдыха были превращены в пешеходную зонау. На территории сада общей площадью 1,4 га проведены работы по озеленению, освещению, установлены современные скамейки, создана детская развлекательная зона. На фасадах жилых зданиях вокруг проведены ремонтно-восстановительные работы.
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