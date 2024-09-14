  • contact.az Contact
  • Баку
  • Clear180 C
  • Воскресенье, 15 сентябрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(3 часа назад)
president.az

president.az

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В парке Хагани завершены работы по благоустройству

В парке Хагани, известном еще как «Молоканский сад»  в центре Баку завершились работы по благоустройству.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 сентября посетил этот парк.

Как доложил Алиеву глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов, в ходе реконструкции территория парка была расширена. При этом  автомобильные дороги на улицах Расула Рзы, Гоголя и Хагани вокруг этой зоны отдыха были превращены в пешеходную зонау. На территории сада общей площадью 1,4 га проведены работы по озеленению, освещению, установлены современные скамейки, создана детская развлекательная зона. На фасадах  жилых зданиях вокруг проведены ремонтно-восстановительные работы.

В парке Хагани завершены работы по благоустройству В парке Хагани завершены работы по благоустройству В парке Хагани завершены работы по благоустройству В парке Хагани завершены работы по благоустройству В парке Хагани завершены работы по благоустройству В парке Хагани завершены работы по благоустройству
В парке Хагани завершены работы по благоустройству В парке Хагани завершены работы по благоустройству В парке Хагани завершены работы по благоустройству В парке Хагани завершены работы по благоустройству В парке Хагани завершены работы по благоустройству В парке Хагани завершены работы по благоустройству

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей