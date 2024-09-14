Ушла из жизни Фатма Саттарова

На 102-ом году жизни скончалась известный общественный деятель, председатель Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджана Фатма Гусейн гызы Саттарова.

Будучи одним из немногих ветеранов Второй мировой войны, остававшихся в жизни в Азербайджане Саттарова практически до конца своих дней продолжала общественную деятельность.

Она была удостоена многих наград СССР и Азербайджана, в том числе ордена «Истиглал».