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(3 часа назад)
Ушла из жизни Фатма Саттарова

Ушла из жизни Фатма Саттарова

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Ушла из жизни Фатма Саттарова

На 102-ом году жизни скончалась известный общественный деятель, председатель Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджана Фатма Гусейн гызы Саттарова.

Будучи одним из немногих ветеранов Второй мировой войны, остававшихся в жизни в Азербайджане Саттарова  практически до конца своих дней продолжала общественную деятельность.

Она была удостоена многих наград СССР и Азербайджана, в том числе ордена «Истиглал».

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