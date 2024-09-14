Борьба Азербайджана с незаконным оборотом наркотиков: подробный обзор результатов семи месяцев  2024 года

За первые семь месяцев 2024 года Азербайджан активизировал усилия по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, о значительных результатах которых сообщила Государственная комиссия по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Комплексный анализ, проведенный постоянной рабочей группой комиссии, выявил как успехи, так и сохраняющиеся проблемы в борьбе страны с наркотиками.

По данным, правоохранительные органы за период с января по июль 2024 года выявили 6458 наркопреступлений. Из них 1974 связаны с незаконным оборотом наркотиков, а 4313 — с незаконным приобретением и хранением наркотиков. Кроме того, выявлено 168 фактов незаконного выращивания наркосодержащих культур и еще три вида преступлений.

Объем наркотиков, изъятых из незаконного оборота за этот период, был значительным: в общей сложности было конфисковано 4299 кг наркотических средств и психотропных веществ. В том числе 443 кг героина, 3477 кг марихуаны и более 103 кг опиума. Власти также изъяли 13 568 таблеток метадона и 7902 куста каннабиса. Общая стоимость этих конфискованных средств оценивается в 115,7 млн ​​манатов.

«Эти цифры подчеркивают продолжающийся успех наших комплексных оперативных мер. Мы не только ликвидировали преступные сети, но и прервали цепочки поставок наркотических веществ», — заявил представитель органов безопасности. «Однако сохраняющиеся маршруты незаконного оборота, особенно из соседних стран, продолжают представлять собой проблему».

Несмотря на ужесточение контроля на сухопутных границах в ответ на региональную нестабильность, наркотрафик остается проблемой. Иран, в частности, продолжает играть значительную роль в поставках синтетических наркотиков в Азербайджан. Эксперты подсчитали, что до 95% наркотиков, циркулирующих в Азербайджане, поступают из Ирана, что осложняет сдерживание потока наркотиков, несмотря на усиление безопасности границ.

Борьба с контрабандой наркотиков остается одним из главных приоритетов. Правоохранительные органы раскрыли 157 фактов контрабанды, изъяв более 1,5 тонн наркотиков, в том числе метадона и психотропных веществ. Еще 199 преступлений были совершены организованными группами, в ходе операций изъято более 1,3 тонн наркотических средств. Значительную часть преступлений совершили ранее судимые лица, у рецидивистов изъято 1,7 тонны наркотиков.

Однако количество выявленных случаев за первые семь месяцев 2024 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Общее количество лиц, привлеченных к ответственности за преступления, связанные с наркотиками, сократилось на 595, что свидетельствует о некоторых положительных тенденциях. Кроме того, значительно снизился вес, изъятых из незаконного оборота, сильнодействующих наркотиков, включая героин, гашиш и психотропных веществ.

В целях ликвидации существующих запасов наркотиков 16-17 апреля Комиссия по уничтожению наркотических средств и психотропных веществ провела сожжение более 3,4 тонн наркотиков, таблеток метадона и каннабиса. Второй раунд уничтожения состоялся в июле, когда было сожжено еще 248 кг наркотиков, хранящихся в государственных учреждениях.

Проблемы на пути к успеху

Хотя борьба Азербайджана с незаконным оборотом наркотиков дала результаты, остаются вопросы относительно соучастия некоторых внутренних субъектов. Обвинения в официальном участии в незаконном обороте наркотиков вызывают обеспокоенность по поводу целостности усилий правоохранительных органов страны. По мнению аналитиков, хотя закрытие границ не привело к значительному сокращению незаконного оборота наркотиков, оно, возможно, заставило наркоторговцев принять новые методы и маршруты, что усложнило обнаружение.

«Маршруты остаются активными, и мы наблюдаем изменения в схемах торговли», — сказал местный эксперт по безопасности. «Закрытие границ не привело к значительному снижению контрабанды наркотиков, что означает, что торговцы находят альтернативные способы работы, часто с помощью изнутри страны».

Несмотря на сложности, правительство продолжает продвигать свои инициативы. По состоянию на июль 4400 человек были привлечены к уголовной ответственности за преступления, связанные с наркотиками, в том числе 43 иностранных гражданина. Общий вес изъятых у иностранных правонарушителей наркотиков составил 110 кг.

В сфере общественного здравоохранения 1609 человек были направлены в Республиканский наркологический центр на медицинское обследование, более 1000 из них были признаны наркоманами. Принимаются меры по их реабилитации в рамках более широкой борьбы с наркоманией в Азербайджане.