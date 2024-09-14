США и Великобритания задерживают решение о ракетном ударе Украины по России

США и Великобритания задерживают решение о ракетном ударе Украины по России

Президент Джо Байден и британский премьер-министр Кейр Стармер в пятницу отложили решение о том, чтобы позволить Украине нанести ответный удар западными ракетами по глубине России, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.

Британский лидер посетил Вашингтон, чтобы уговорить Байдена, чтобы он поддержал план по отправке ракет Storm Shadow в Украину.

Два лидера провели подтвердили непоколебимую поддержку Украины. Стармер и Байден проигнорировали последние заявления Путина, что разрешение Украине нанесение ударов западным оружием вглубь России будет означать, что Запад «в состоянии войны» с Россией.

"Я мало думаю о Владимире Путине", - сказал Байден журналистам, комментируя слова Путина.

В свою очередь, Стармер отметил, что «Украина имеет право на самооборону».