Еще один американский сенатор обратился к азербайджанским властям на платформе социальной сети X (ранее известной как Twitter) в связи с 53-м днем рождения Губада Ибадоглу.
Призывы к полной и безусловной свободе Губада Ибадоглу продолжаются
Еще один американский сенатор обратился к азербайджанским властям на платформе социальной сети X (ранее известной как Twitter) в связи с 53-м днем рождения Губада Ибадоглу.
Сенатор Крис Ван Холлен пишет: "Губад Ибадоглу — уважаемый экономист и активист, который уже 274 дня находится в тюрьме в Азербайджане за разоблачение коррупции. Вчера он отпраздновал свой день рождения в одиночной камере. Это фиктивное дело режима Алиева, который на каждом шагу подавляет инакомыслие. Его необходимо освободить!"
Для информации также отмечается, что в дополнение к сенаторам Бену Кардину и Крису Ван Холлену, еще восемь сенаторов Конгресса США и 34 члена Палаты представителей подписали проекты резолюций №616 и №1212, которые осуждают обращение правительства Азербайджана с доктором Губадом Ибадоглу и требуют его немедленного освобождения.
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