За неделю в Карабахе обнаружили десятки единиц стрелкового оружия, тысячи патронов

За неделю в Карабахе обнаружили десятки единиц стрелкового оружия, тысячи патронов

За период с 7 по 13 сентября полиция обнаружила и изъяла на освобожденных территориях большое количество оружия и боеприпасов.

В частности, как сообщает пресс-служба МВД, в Ханкенди были изъяты 5 автоматов, 4 пистолета, 6 винтовок, 13 гранат, 16 запалов, 5 штык-ножей, 20 магазинов для патронов, 679 патронов разного калибра и др. боеприпасы.

Кроме того, на территории Ходжалинского района изъяты 1 граната, 1 запал, 196 патронов.

В Тертерском районе полиция обнаружила 1 гранатомет, 6 магазинов для патронов, 180 патронов.

В селе Муганлы Ходжавендского района был обнаружен схрон с оружием. Так, были изъяты 51 снаряд, 243 гранаты, 28780 патронов, 62 запалов, 58 пороховых зарядов.

В селе Паправенд Агдамского района изъяты 2 автомата, 5 снарядов, 55 патронов, 2 магазина для патронов.

В селе Гарагаджы Губадлинского района полиция обнаружила 1 автомат, 1 магазин для патронов, 30 патронов.