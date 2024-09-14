Синоптики прогнозируют на воскресенье в Баку облачную погоду, горах – осадки
Синоптики прогнозируют на воскресенье в Баку облачную погоду, в горах – осадки
В воскресенье, 15 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Утром в некоторых пригородных территориях есть вероятность кратковременного дождя, подует умеренный северо-восточный ветер. Температура воздуха составит ночью +19 +22°, днем +26 +29°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба минэкологии.
В некоторых горных и предгорных районах временами пройдут дожди с грозами. В отдельных местах осадки временами будут носить ливневой характер, есть вероятность града. В высокогорье ожидается мокрый снег.
Днем осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в некоторых местах ожидается слабый туман, подует умеренный восточный ветер, который местами будет усиливаться.
Температура воздуха составит ночью +16 +20, днем +25 +30°.
В горах ночью ожидается +5 +9°, днем +11 +16°.
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