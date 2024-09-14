Азербайджанский военнослужащий убит выстрелом из огнестрельного оружия
Военнослужащий №-ской воинской части министерства обороны Азербайджана солдат Нурбала Асиф оглу Багиров убит выстрелом из огнестрельного оружия. Об этом сообщили в Военной прокуратуре Азербайджана.
По факту в Шамкирской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана.
Следствие по делу продолжается.
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