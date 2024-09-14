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(3 часа назад)
Азербайджанский военнослужащий убит выстрелом из огнестрельного оружия
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Азербайджанский военнослужащий убит выстрелом из огнестрельного оружия

Военнослужащий №-ской воинской части министерства обороны Азербайджана солдат Нурбала Асиф оглу  Багиров убит  выстрелом  из огнестрельного оружия. Об этом сообщили в Военной прокуратуре Азербайджана.  

По факту в Шамкирской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана.

Следствие по делу продолжается.

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