Азербайджанский военнослужащий убит выстрелом из огнестрельного оружия

Военнослужащий №-ской воинской части министерства обороны Азербайджана солдат Нурбала Асиф оглу Багиров убит выстрелом из огнестрельного оружия. Об этом сообщили в Военной прокуратуре Азербайджана.

По факту в Шамкирской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана.

Следствие по делу продолжается.