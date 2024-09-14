Активист ПНФА предпринял попытку суицида в СИЗО (обновлено)

Арестованное лицо Мехман Алиев сообщил о том, что проглотил маленькую батарейку, используемую в радиоприемнике. Для обследования и контроля над здоровьем он был переведен в Лечебное учреждение. В настоящее время у него со здоровьем каких-либо проблем нет, сообщили Turan в Пенитенциарной службе.

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Активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Мехман Алиев 13 сентября предпринял попытку самоубийства в Кюрадаханском СИЗО-1. В связи с этим он был госпитализирован в Лечебное учреждение Пенитенциарной службы, сообщил Turan отец активиста Айдын Алиев.

По его словам, М.Алиев сегодня позвонил отцу и сообщил, что предпринял попытку в знак протеста против необоснованного уголовного преследования.

«Мой сын ни в чем не виноват. Он всего лишь снимал на видео задержания полицией его двоюродного брата в Ширване. Из-за того, что он не удалил видео, а распространил запись в Интернете против него завели уголовное дело о наркотиках. Это обвинение абсолютно ложное», - рассказал М.Алиев.

Он отметил, что М.Алиев предпринял попытку суицида после того, как его вызывали на допрос.

«Возможно, на Мехмана было вновь оказано давление. После ареста его избивали, поломали ребра. Из-за всей этой несправедливости он пошел на этот шаг», - сказал М.Алиев.

Отец активиста сказал, что батарейки все еще остаются в организме М.Алиева и его самочувствие «не хорошее».

Адвокат Фахраддин Мехтиев заявил Turan, что М.Алиев отвергает обвинение.

«Мехман Алиев не признает себя виновным. Он считает, что его преследуют за деятельность в социальных сетях, распространение видео о чиновниках и силовиках», - сказал Мехтиев.

22 мая этого года полицейские в Ширване попытались задержать Али Исаева - двоюродного брата Мехмана Алиева. Алиев обнародовал видеозапись попытки этого задержания и аудиозапись телефонных переговоров с полицейскими, требующими удалить видео. После инцидента Алиев уехал в Баку и 23 мая был задержан. Однопартийцы заявили, что Алиева преследуют за распространение видео с критикой полиции, в МВД опровергли эту версию.