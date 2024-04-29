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(9 часов назад)
В грузовике из Ирана обнаружено 21,5 кг героина

В грузовике из Ирана обнаружено 21,5 кг героина

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В грузовике из Ирана обнаружено 21,5 кг героина

В Нахчыване в грузовике,  прибывшем  из Ирана , и следовавшим транзитом через Азербайджан в Австрию, таможенники поста «Шахтахты» выявили крупную партию наркотиков.

Как сказано в сообщении Госкомтаможни Азербайджана, в ходе проверки в салоне автомобиля, в матрасе  обнаружено 69 пакетов с героином общим весом  21,5 кг.

По факту начато расследование. О личности водителя не сообщается. 

 

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