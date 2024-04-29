В грузовике из Ирана обнаружено 21,5 кг героина
В грузовике из Ирана обнаружено 21,5 кг героина
В Нахчыване в грузовике, прибывшем из Ирана , и следовавшим транзитом через Азербайджан в Австрию, таможенники поста «Шахтахты» выявили крупную партию наркотиков.
Как сказано в сообщении Госкомтаможни Азербайджана, в ходе проверки в салоне автомобиля, в матрасе обнаружено 69 пакетов с героином общим весом 21,5 кг.
По факту начато расследование. О личности водителя не сообщается.
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