В грузовике из Ирана обнаружено 21,5 кг героина

В грузовике из Ирана обнаружено 21,5 кг героина

В Нахчыване в грузовике, прибывшем из Ирана , и следовавшим транзитом через Азербайджан в Австрию, таможенники поста «Шахтахты» выявили крупную партию наркотиков.

Как сказано в сообщении Госкомтаможни Азербайджана, в ходе проверки в салоне автомобиля, в матрасе обнаружено 69 пакетов с героином общим весом 21,5 кг.

По факту начато расследование. О личности водителя не сообщается.