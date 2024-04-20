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(4 часа назад)
В Подмосквоье убили предпринимателя из Азербайджана

В Подмосквоье убили предпринимателя из Азербайджана

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Подмосквоье убили предпринимателя из Азербайджана

61 летний Назим Ахмедов был застрелен накануне в Подмосковном городе Балашиха.

Убийца, одетый во всё чёрное ждал жертву около получаса. Когда бизнесмен подъехал к магазину на своём Mercedes киллер подбежал и сделал пять выстрелов в упор.

В машине находилась жена убитого Офелия Ахмедова.  Её тоже пытались убить, но киллер промахнулся.

Убитый владел продуктовым магазином , сообщает канал Mash.

Пистолет убийца выбросил убегая с места преступления.

Киллер несколько раз выстрелил в грудь Ахмедову, а потом сделал контрольный выстрел в голову.

 

В Подмосквоье убили предпринимателя из Азербайджана В Подмосквоье убили предпринимателя из Азербайджана
В Подмосквоье убили предпринимателя из Азербайджана В Подмосквоье убили предпринимателя из Азербайджана

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