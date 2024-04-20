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(4 часа назад)
Пашинян: Это достижение для Азербайджана и для Армении

Пашинян: Это достижение для Азербайджана и для Армении

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Пашинян: Это достижение для Азербайджана и для Армении

«Конечно, это достижение для Азербайджана, но это также значительное достижение и для Армении», - сказал журналистам премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя соглашение о демаркации границы между Тавушем и Газахом.

«Фактически Армения и Азербайджан уже подтвердили признание территориальной целостности друг друга двусторонними подписями. Они подтвердили, что в процессе демаркации новая граница не создавалась, а будем воссоздана  граница на момент распада СССР",-  сказал Пашинян.

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