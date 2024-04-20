Пашинян: Это достижение для Азербайджана и для Армении
Пашинян: Это достижение для Азербайджана и для Армении
«Конечно, это достижение для Азербайджана, но это также значительное достижение и для Армении», - сказал журналистам премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя соглашение о демаркации границы между Тавушем и Газахом.
«Фактически Армения и Азербайджан уже подтвердили признание территориальной целостности друг друга двусторонними подписями. Они подтвердили, что в процессе демаркации новая граница не создавалась, а будем воссоздана граница на момент распада СССР",- сказал Пашинян.
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