В воскресенье температура воздуха повысится до +30°
В воскресенье температура воздуха повысится до +30°
В воскресенье, 21 апреля в Баку и на Апшеронском полуострове будет преимущественно без осадков, ночью и утром в некоторых местах ожидается слабый туман, подует умеренный южный ветер. Температура воздуха ночью составит +13 +18°, днем +23 +28°, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.
По районам Азербайджана также ожидается преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных и предгорных районах синоптики прогнозируют осадки, местами интенсивные, возможны грозы, град, в высокогорье – снег.
Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит +12 +17°, днем - +25 +30°.
В горах ночью ожидается +7 +12°, днем +13 +18°.
Общество
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