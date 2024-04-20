В воскресенье температура воздуха повысится до +30°

В воскресенье, 21 апреля в Баку и на Апшеронском полуострове будет преимущественно без осадков, ночью и утром в некоторых местах ожидается слабый туман, подует умеренный южный ветер. Температура воздуха ночью составит +13 +18°, днем +23 +28°, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

По районам Азербайджана также ожидается преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных и предгорных районах синоптики прогнозируют осадки, местами интенсивные, возможны грозы, град, в высокогорье – снег.

Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит +12 +17°, днем - +25 +30°.

В горах ночью ожидается +7 +12°, днем +13 +18°.