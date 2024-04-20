Сухопутным войскам даны поручения в связи с делимитацией границы и выводом миротворцев

Сухопутным войскам даны поручения в связи с делимитацией границы и выводом миротворцев

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов 20 апреля провел служебное совещание в штабе сухопутный войск, на котором были обсуждены вопросы, касающиеся делимитации границы с Арменией и вывода российских миротворческих войск из Карабаха.

В заседании приняли участие заместитель министра обороны – командующий Сухопутными войсками Хикмет Мирзоев, начальники управлений и служб Сухопутных войск, командиры объединений и соединений.

На совещании были проанализированы текущие оперативные условия на условной азербайджано-армянской границе, меры по боевой подготовке воинских частей и состояние воинской дисциплины, сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Министр поставил конкретные задачи «по эффективному осуществлению процесса делимитации государственной границы» между Азербайджаном и Арменией, «принятию необходимых мер во взаимодействии с другими государственными структурами в целях обеспечения безопасности».

Гасанов также дал указания, связанные с оказанием необходимой технической поддержки в перевозке личного состава, боеприпасов и боевой техники российского миротворческого контингента, выводимого с территории Азербайджана.