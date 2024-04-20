Сухопутным войскам даны поручения в связи с делимитацией границы и выводом миротворцев
Сухопутным войскам даны поручения в связи с делимитацией границы и выводом миротворцев
Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов 20 апреля провел служебное совещание в штабе сухопутный войск, на котором были обсуждены вопросы, касающиеся делимитации границы с Арменией и вывода российских миротворческих войск из Карабаха.
В заседании приняли участие заместитель министра обороны – командующий Сухопутными войсками Хикмет Мирзоев, начальники управлений и служб Сухопутных войск, командиры объединений и соединений.
На совещании были проанализированы текущие оперативные условия на условной азербайджано-армянской границе, меры по боевой подготовке воинских частей и состояние воинской дисциплины, сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.
Министр поставил конкретные задачи «по эффективному осуществлению процесса делимитации государственной границы» между Азербайджаном и Арменией, «принятию необходимых мер во взаимодействии с другими государственными структурами в целях обеспечения безопасности».
Гасанов также дал указания, связанные с оказанием необходимой технической поддержки в перевозке личного состава, боеприпасов и боевой техники российского миротворческого контингента, выводимого с территории Азербайджана.
Политика
-
- 20 апрель 2024, 22:22
Конгресс США в субботу принял Закон о дополнительных ассигнованиях на безопасность Украины при 311 голосе «зв» и 112, «против», сообщает вашингтонский корреспондент TURAN с Капитолийского холма.
-
Вслед за США и ООН вчерашнее соглашение между Азербайджаном и Арменией сегодня приветствовали: глава Евросовета Шарль Мишель, МИДы Турции и Германии.
-
- 20 апрель 2024, 14:55
«Конечно, это достижение для Азербайджана, но это также значительное достижение и для Армении», - сказал журналистам премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя соглашение о демаркации границы между Тавушем и Газахом.
-
- 20 апрель 2024, 13:33
Председатель организации "Защита исторических и культурных памятников на освобожденных территориях" Фаик Исмаилов в беседе с Turan опроверг утверждения армянских СМИ, которые со ссылкой на европейскую организацию Caucasus Heritage Watch утверждают о сносе, "с лица земли", армянской церкви в Шуше.
Написать отзыв