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(4 часа назад)
Сухопутным войскам даны поручения в связи с делимитацией границы и выводом миротворцев

Сухопутным войскам даны поручения в связи с делимитацией границы и выводом миротворцев

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Сухопутным войскам даны поручения в связи с делимитацией границы и выводом миротворцев

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов 20 апреля провел служебное совещание в штабе сухопутный войск, на котором были обсуждены вопросы, касающиеся делимитации границы с Арменией и вывода российских миротворческих войск из Карабаха.

В заседании приняли участие заместитель министра обороны – командующий Сухопутными войсками Хикмет Мирзоев, начальники управлений и служб Сухопутных войск, командиры объединений и соединений.

На совещании были проанализированы текущие оперативные условия на условной азербайджано-армянской границе, меры по боевой подготовке воинских частей и состояние воинской дисциплины, сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Министр поставил конкретные задачи «по эффективному осуществлению процесса делимитации государственной границы»  между Азербайджаном и Арменией, «принятию необходимых мер во взаимодействии с другими государственными структурами в целях обеспечения безопасности».
Гасанов также дал  указания, связанные с оказанием необходимой технической поддержки в перевозке личного состава, боеприпасов и боевой техники российского миротворческого контингента, выводимого с территории Азербайджана.

 

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