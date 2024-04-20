Российский ракетный удар разрушил украинский центр экспорта сельскохозяйственной продукции

Российский ракетный удар по порту Южный близ Одессы в пятницу, 19 апреля, нанес катастрофический ущерб, уничтожив контейнеры с сельскохозяйственной продукцией, предназначенной для рынков Азии и Африки. В тот же день Министерство реконструкции Украины сообщило новость через свой Telegram-канал, нарисовав суровую картину разрушений и экономических потерь.

По данным министерства, ракетный удар был нанесен по двум терминалам, специализирующимся на перевалке сельскохозяйственных товаров, что нанесло серьезный удар по экспортной инфраструктуре Украины. Примечательно, что один из терминалов принадлежит известной сингапурской компании с обширными инвестициями, начатыми в 2004 году. Атака не только уничтожила инвестиции на сумму более 300 миллионов долларов, но и поставила под угрозу средства к существованию примерно 1000 работников компании и связанных с ней предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.

Вызывает тревогу тот факт, что это нападение на порт Южный стало 39-м нападением России на портовую инфраструктуру только в Одесской области. Совокупные потери от этих безжалостных ударов ошеломляют: 215 объектов, 153 транспортных средства и 8 гражданских судов приняли на себя основной удар. Более того, невозможно переоценить человеческие жертвы: 26 гражданских лиц получили ранения в результате безжалостного шквала российской агрессии.

Разрушения, вызванные ракетным ударом, простираются за пределы порта Южный, и поступают сообщения о дальнейших российских атаках на гражданскую инфраструктуру в других регионах Украины. По данным Сумской областной военной администрации, ракетный удар, нанесенный вечером 19 апреля по объектам гражданской инфраструктуры в Сумах, к счастью, не привел к жертвам. Однако призрак насилия все нарастает, вызывая страх и неуверенность у гражданского населения, которое и без того страдает от последствий конфликта.

К сожалению, насилие еще больше обострилось после сообщений о ракетных ударах по жилым районам в Днепропетровской области, в результате которых восемь человек погибли и 25 получили ранения. Сергей Лысак, глава областной военной администрации, подтвердил печальные данные о жертвах, объявив 20 апреля днем траура по погибшим в Днепре.