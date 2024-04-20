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(4 часа назад)
Государственные структуры создают льготные условия для фейков про Карабах

Государственные структуры создают льготные условия для фейков про Карабах

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Государственные структуры создают льготные условия для фейков про Карабах

Председатель организации "Защита исторических и культурных памятников на освобожденных территориях" Фаик Исмаилов в беседе с Turan опроверг утверждения армянских СМИ, которые со ссылкой на европейскую организацию Caucasus Heritage Watch утверждают о сносе, "с лица земли", армянской церкви в Шуше. 

https://www.aysor.am/ru/news/2024/04/18/%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC/2262085

Первая по дате строительства, из двух шушинских  церквей - «Канач жам», она же  «Сурб Ованес Мкртич», она же Yaşıl kilsə, а в царско-российское время русская православная церковь Иоанна Крестителя,  в настоящее время находится в верхней части города Шуша, в ней проводится реставрация, - сообщил Ф.Исмаилов. Сотрудник Института истории Национальной Академии Наук Азербайджана Фаик Исмаилов несколько раз бывал в Шуше  после освобождения города, последняя его поездка была осенью 2023 года. Ф.Исмаилов выполнял грантовый проект  “Изучение вреда, нанесенного материально-культурному наследию города Шуша в годы оккупации".

Рассмотрев спутниковую фотографию,  размещенную в сайте Caucasus Heritage Watch и якобы показывающую пустую площадку вместо церкви Yaşıl kilsə , эксперт  пришел к выводу о фейке, распространяемом проармянскими организациями с антиазербайджанской пропагандисткой целью.

Интересно, что сообщение от 18 апреля об "уничтожении Канач Жам" - церкви с 118-летней историей, не первая в этой серии. В 2022 году эта же церковь "полностью уничтожалась" армянскими сайтами второй раз, а первое "стирание с лица земли" было в 2021 году.

https://artsakhpress.am/rus/news/166070/nakhodyashchayasya-v-shushi-cerkov-kanach-zham-polnostyu-razrushena-azerbaiydzhancami-sluzhba-po-okhrane-istoricheskoiy-srediy-arcakha-bet-trevogu.html

Последняя статья об этой церкви в азербайджанской прессе вышла в сайте  Adalet,  15 января 2024 года.  Там же представлена фотография "Зеленой церкви", по которой видно, что в здании ведутся реставрационные работы.

https://www.adalet.az/az/posts/detail/susadaki-rus-kilsesinin-ogrularinin-qabaqdangelmisliyi-yasil-gunbezli-kilse-1705306769

"Мы трепетно относимся ко всем религиозным храмам и восстанавливаем их. Это наглядное проявление толерантности азербайджанского народа. В освобожденном от армянской оккупации азербайджанском городе Шуша продолжаются работы по реставрации церкви Газанчи и русской православной церкви Иоанна Крестителя, сообща прессе в ноябре 2022 года первый заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными организациями Азербайджана Саяд Салахлы.

Администрация города Шуша и Карабахского экономического региона для прессы недоступна, а отвечавший по телефону сотрудник Шушинского историко-архитектурного заповедника отказался дать ответ армянским утверждениям,  предложив Turan  обратиться к ним письменно.

К сожалению,  азербайджанские ведомства отказываются оперативно реагировать на утверждения армянской стороны, тем самым уклоняясь от разоблачения многочисленных фейков.  Ведомства не сотрудничают с азербайджанской прессой, хотя могли бы, устроив пресс-тур в Шушу, Ханкянди и другие карабахские города с целью нейтрализации дезинформации.

Организация Caucasus Heritage Watch  создана сотрудниками Корнеллского университета (США) и Пражского университета. Создатели - Лори Хачатурян, Адам Смит, Ян Линдси, Хусик Гулян, Салпи Бочиерян.

Государственные структуры создают льготные условия для фейков про Карабах
Государственные структуры создают льготные условия для фейков про Карабах

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