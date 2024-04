Moskva vilayətində azərbaycanlı sahibkar öldürülüb

61 yaşlı Nazim Əhmədov ötən gün Moskva yaxınlığındakı Balaşixa şəhərində güllələnib.

Qara geyinmiş qatil təxminən yarım saat Əhmədovu güdüb. Biznesmen Mercedes markalı avtomobili ilə mağazaya yaxınlaşanda qatil qaçaraq uzaq məsafədən beş dəfə atəş açıb.

Maşında qətlə yetirilənin həyat yoldaşı Ofeliya Əhmədova olub. Onu da öldürməyə cəhd etsələrdə, o sag qalıb.

Mash kanalı xəbər verir ki, öldürülən şəxsin ərzaq mağazası olub. Qatil cinayət yerindən qaçarkən tapançanı atıb.

Qatil Əhmədovun döş qəfəsindən bir neçə dəfə atəş açıb, sonra isə başından atəşi açıb.

