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(6 часов назад)
В субботу будет дождливо

В субботу будет дождливо

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В субботу будет дождливо

28 декабря в Баку и на Абшероне ожидаются дожди. Ветер северо-восточный, который перейдет в северо-западный. Температура воздуха ночью +5+8°, днем +8+10°. Влажность 80-90%.

По стране местами пройдут осадки, в горах снег. Умеренный западный ветер.

В низменности ночью + 2+6°, днем +6+10°. В горах ночью до – 7°, днем - 2+ 3°.

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