В субботу будет дождливо
В субботу будет дождливо
28 декабря в Баку и на Абшероне ожидаются дожди. Ветер северо-восточный, который перейдет в северо-западный. Температура воздуха ночью +5+8°, днем +8+10°. Влажность 80-90%.
По стране местами пройдут осадки, в горах снег. Умеренный западный ветер.
В низменности ночью + 2+6°, днем +6+10°. В горах ночью до – 7°, днем - 2+ 3°.
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- Экономика
- 27 декабрь 2024 15:08
Общество
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- 27 декабрь 2024, 15:37
«В следующем году в Азербайджане пройдет еще одно крупное спортивное мероприятие — Игры стран СНГ. Третьи Игры стран СНГ пройдут в Азербайджане», — заявил президент Ильхам Алиев 24 декабря на церемонии, посвященной подведению итогов спортивных достижений 2024 года.
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- 26 декабрь 2024, 15:41
25 декабря в районе города Актау в Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), выполнявший рейс Баку-Грозный. Генеральный консул Азербайджана в Актау Айхан Сулейманлы заявил, что на борту самолета находились 67 человек, включая членов экипажа, 38 из которых погибли. По его словам, 26 погибших были гражданами Азербайджана.
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- 26 декабрь 2024, 14:23
27 декабря в Баку и на Апшероне ожидаются дожди, местами интенсивные. Ветер юго-восточный. Температура воздуха ночью +7+9, днем будет +9+11 градусов. Влажность 70-80 %.
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Самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании AZAL рано утром 25 декабря потерпел крушение близ города Актау.
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