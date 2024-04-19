В субботу в Баку будет +29, в районах до +30

В субботу в Баку будет +29, в районах до +30

20 апреля в Баку и на Апшероне будет переменчивая погода без осадков. Температура воздуха днем повысится до +24+29 градусов, сообщили синоптики Минэкологии.

По районам страны осадки пройдут в ряде горных местностей, местами осадки будут интенсивными с грозой и градом. Утром и вечером туман. Ветер восточный, умеренный.

Температура воздуха в низменности днем повысится до +25+30 градов. В горах будет +15+20.