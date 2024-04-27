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(13 часов назад)
В воскресенье температура воздуха в Азербайджане повысится до +32°

В воскресенье температура воздуха в Азербайджане повысится до +32°

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В воскресенье температура воздуха в Азербайджане повысится до +32°

В воскресенье, 28 апреля в Баку и Абшеронском полуострове преимущественно без осадков, подует умеренный южный ветер. Температура воздуха составит ночью +14 +18°, днем +26 +31°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба при минэкологии Азербайджана.

По районам Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром на отдельных горных территориях временами возможен туман, подует умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью +12 +17°,  днем +27 +32°.

В горах ночью ожидается +7 +12°,  днем +18 +23°.

 

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