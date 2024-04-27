В воскресенье температура воздуха в Азербайджане повысится до +32°

Тест на непрерывность бизнеса в рамках проекта компании Azercell был проведен в Свободной экономической зоне «Алят» В рамках проекта «Группа антикризисного управления», реализуемого лидирующим мобильным оператором страны Azercell, в режиме реального времени был проведен тест на непрерывность бизнеса в Свободной экономической зоне «Алят». В тесте, который проводился впервые, в партнерстве с Azercell приняли участие и сотрудники Азеркосмос, а также компаний «Aztelekom» и «Baktelekom». Кризисная ситуация была создана путем имитации полной потери связи в указанном районе. В ходе антикризисных учений на место прибыли региональные технические бригады, которые приступили к работам по восстановлению связи. На первом этапе группы установили в этом районе две базовые станции мобильной связи и предоставили услуги 2G ограниченному числу абонентов, используя возможности национального спутника. Затем были восстановлены высокоскоростной интернет, сети 3G и 4G, а на территории зоны была развернута 100-мегабитная сеть Wi-Fi. Следует обратить внимание, что по сравнению с предыдущими тестами, время восстановления в этом симуляционном тесте сократилось в 2 раза. Все вышеупомянутые восстановительные работы проводились исключительно региональными командами, прошедшими специальную техническую подготовку в компании Azercell.