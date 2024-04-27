В воскресенье температура воздуха в Азербайджане повысится до +32°
В воскресенье температура воздуха в Азербайджане повысится до +32°
В воскресенье, 28 апреля в Баку и Абшеронском полуострове преимущественно без осадков, подует умеренный южный ветер. Температура воздуха составит ночью +14 +18°, днем +26 +31°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба при минэкологии Азербайджана.
По районам Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром на отдельных горных территориях временами возможен туман, подует умеренный восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью +12 +17°, днем +27 +32°.
В горах ночью ожидается +7 +12°, днем +18 +23°.
Общество
-
- 27 апрель 2024, 13:43
Сотрудник Азербайджанского национального агентства по разминированию (ANAMA) пострадал при исполнении служебных обязанностей. Инцидент произошел 27 апреля на территории села Гайбалы Шушинского района.
-
- 26 апрель 2024, 16:09
27 апреля в Баку и на Апшероне будет ясная погода без осадков. Утром и вечером местами туман. Ветер юго-восточный.
-
- 26 апрель 2024, 16:03
Тест на непрерывность бизнеса в рамках проекта компании Azercell был проведен в Свободной экономической зоне «Алят» В рамках проекта «Группа антикризисного управления», реализуемого лидирующим мобильным оператором страны Azercell, в режиме реального времени был проведен тест на непрерывность бизнеса в Свободной экономической зоне «Алят». В тесте, который проводился впервые, в партнерстве с Azercell приняли участие и сотрудники Азеркосмос, а также компаний «Aztelekom» и «Baktelekom». Кризисная ситуация была создана путем имитации полной потери связи в указанном районе. В ходе антикризисных учений на место прибыли региональные технические бригады, которые приступили к работам по восстановлению связи. На первом этапе группы установили в этом районе две базовые станции мобильной связи и предоставили услуги 2G ограниченному числу абонентов, используя возможности национального спутника. Затем были восстановлены высокоскоростной интернет, сети 3G и 4G, а на территории зоны была развернута 100-мегабитная сеть Wi-Fi. Следует обратить внимание, что по сравнению с предыдущими тестами, время восстановления в этом симуляционном тесте сократилось в 2 раза. Все вышеупомянутые восстановительные работы проводились исключительно региональными командами, прошедшими специальную техническую подготовку в компании Azercell.
-
- 26 апрель 2024, 16:00
Недавние события в соседней Грузии, связанные с повторным представлением законопроекта под названием "О прозрачности иностранного влияния", который ранее был отозван из-за протестов, вновь вызвали дискуссии вокруг регулирования деятельности неправительственных организаций (НПО) и иностранного финансирования в Азербайджане.
Написать отзыв