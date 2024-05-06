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(2 часа назад)
2 мая председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов объявил о решении, которое всколыхнуло политические дискуссии в Азербайджане, о том, что парламентские выборы, запланированные на ноябрь, могут быть перенесены на ранний срок.

2 мая председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов объявил о решении, которое всколыхнуло политические дискуссии в Азербайджане, о том, что парламентские выборы, запланированные на ноябрь, могут быть перенесены на ранний срок.

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Внезапные выборы в Азербайджане вызывают опасения по поводу честной политической игры

Председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов объявил 2 мая о решении, которое всколыхнуло политические дискуссии в Азербайджане, о том, что парламентские выборы, запланированные на ноябрь, могут быть перенесены на ранний срок. Обоснование? Это совпадает по времени с COP29, Конференцией ООН по изменению климата, которая должна состояться в Азербайджане в ноябре этого года.

Исторически сложилось так, что в Азербайджане выборы проводились раньше запланированного срока. Парламентские выборы 2020 года были перенесены на шесть месяцев, якобы для ускорения реформ, в то время как президентские выборы 2023 года, первоначально запланированные на следующий год, были перенесены на 7 февраля, чтобы ознаменовать восстановление суверенитета над всеми национальными территориями.

Сабир Рустамханлы, член комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и председатель Партии гражданской солидарности, в беседе с Turan поддержал это решение, подчеркнув материально-технические проблемы, связанные с предстоящим мероприятием COP29. По словам Рустамханлы, размещение, встреча и проводы десятков тысяч участников - это важное мероприятие, которое усложнит логистику одновременных выборов.

Однако оппозиция воспринимает эти досрочные выборы по-другому. Заместитель председателя Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Сеймур Хази в беседе с Радио Азадлыг  выразил отношение  к срокам проведения выборов, подчеркнув вместо этого системные проблемы, которые, по его мнению, исключают возможность проведения демократических выборов в рамках действующего законодательства.

Политический комментатор Насими Мамедли заявил, что выборы в Азербайджане нельзя приравнивать к выборам, проводимым в демократических странах. "Эти дни в Азербайджане - всего лишь дни голосования", - сказал Мамедли Радио Азадлыг, подразумевая, что в последние годы подлинный избирательный выбор был подорван.

Согласно Конституции Азербайджана, парламентские выборы должны проводиться каждые пять лет в третий день первой недели ноября. Хотя досрочные выборы разрешены конституцией, Мамедли и другие утверждают, что эта практика используется стратегически для дезориентации и лишения избирательных прав потенциальных кандидатов от оппозиции и избирателей.

Критики утверждают, что такая схема внезапных выборов предназначена не только для устранения конфликта в повестке дня  мероприятий высокого уровня, но и для того, чтобы на политическом поле не было серьезных соперников. Эта стратегия, по их мнению, сводит к минимуму возможность эффективной организации оппозиционных сил, тем самым поддерживая статус-кво и подрывая демократический процесс.

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