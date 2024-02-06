Президентские выборы 2018 года
Вы не можете баллотироваться, но можете голосовать на выборах?
В преддверии досрочных президентских выборов которые, состоятся завтра, 7 февраля, Азербайджан принял спорное решение, разрешающее голосовать с просроченными удостоверениями личности. Согласно собщению местных веб-сайтов, об этом заявио 5 февраля заместитель председателя Центральной Избирательной Комиссии (ЦИК) Ровзат Гасымов: "Об этом предупреждены и нижестоящие избирательные комиссии. Проблемы могут быть связаны с истечением срока действия старых удостоверений личности. Эти люди тоже смогут голосовать".
Такое решение вызвало споры, поскольку оно противоречит Избирательному Кодексу, в котором отсутствует какое-либо положение о просроченных карточках. Однако Кодекс предусматривает, что срок действия удостоверения личности гражданина должен быть указан в подписных листах для регистрации кандидата. Подписи физических лиц с просроченными удостоверениями личности на этих листах считаются недействительными.Согласно ЦИК, если избиратель предъявляет удостоверение личности с истекшим сроком действия, нижестоящие избирательные комиссии рассмотрят дело и предложат рекомендации ЦИК для принятия окончательного решения. Гасымов выступил в защиту такого подхода, охарактеризовав его как единичный инцидент, а не системную проблему.
Председатель партии "Ана Ветен" ("Родина-мать") и член комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, в беседе с Turan отверг опасения по поводу голосования с просроченными удостоверениями личности, подчеркнув важность распознавания лица, стоящего за документом.
Однако критики, такие как глава Института гражданских прав Башир Сулейманлы возражают против этого, утверждая, что ЦИК не уполномочен принимать подобные решения. Сулейманлы в интервью Радио Азадлыг заявил, что истечение срока действия удостоверения личности делает его нелегитимным, ставя под сомнение законность разрешения гражданам голосовать с просроченными документами. "Когда истекает срок действия удостоверения, посредством нее нельзя осуществить какую-либо процедуру, также должно быть и при голосовании", - заявил он..
Сулейманлы предполагает, что это решение могло быть продиктовано желанием повысить явку избирателей, особенно на фоне предполагаемой незаинтересованности в выборах из-за отсутствия альтернативных кандидатов и предполагаемых недостатков в предвыборных процессах.
-
-
- В мире
- 6 февраль 2024 16:34
Общество
-
- 6 февраль 2024, 15:16
Azercell объявил победителей программы «Студенческая стипендия 2024» Лидирующий мобильный оператор провел встречу с победителями программы «Студенческая стипендия 2024». Десяти студентам, успешно прошедшим трехэтапный отбор, компания выделила ежемесячную стипендию в размере 300 AZN до окончания их обучения. В дополнение к этому Azercell также предоставит победителям и другие возможности для личностного развития.
-
- 6 февраль 2024, 14:27
В воскресенье, 7 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, ночью в окрестностях Баку возможны кратковременные осадки.
-
- 6 февраль 2024, 13:02
Один человек пострадал в результате взрыва в котельной жилого здания на проспекте Иншатчылар в Баку в 4 часа утра 6 февраля. Котельная располагалась в ветхом помещении, несмотря на обращения в госструктуры, мер принято не было.
-
- 6 февраль 2024, 11:48
Ветеран 44-дневной Отечественной войны Эльнур Багиров выразил недовольство своими нынешними условиями жизни, сославшись на трудности с ремонтом своего дома из-за травм, полученных во время конфликта. Багиров, которому была присвоена инвалидность 3-й группы, подчеркнул, что предоставленная государством компенсация в размере 700 фунтов стерлингов недостаточна для необходимого ремонта. В свои 30 лет он оказывается неспособным работать из-за полученных на войне травм.
Написать отзыв