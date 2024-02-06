Вы не можете баллотироваться, но можете голосовать на выборах?

В преддверии досрочных президентских выборов которые, состоятся завтра, 7 февраля, Азербайджан принял спорное решение, разрешающее голосовать с просроченными удостоверениями личности. Согласно собщению местных веб-сайтов, об этом заявио 5 февраля заместитель председателя Центральной Избирательной Комиссии (ЦИК) Ровзат Гасымов: "Об этом предупреждены и нижестоящие избирательные комиссии. Проблемы могут быть связаны с истечением срока действия старых удостоверений личности. Эти люди тоже смогут голосовать".

Такое решение вызвало споры, поскольку оно противоречит Избирательному Кодексу, в котором отсутствует какое-либо положение о просроченных карточках. Однако Кодекс предусматривает, что срок действия удостоверения личности гражданина должен быть указан в подписных листах для регистрации кандидата. Подписи физических лиц с просроченными удостоверениями личности на этих листах считаются недействительными.Согласно ЦИК, если избиратель предъявляет удостоверение личности с истекшим сроком действия, нижестоящие избирательные комиссии рассмотрят дело и предложат рекомендации ЦИК для принятия окончательного решения. Гасымов выступил в защиту такого подхода, охарактеризовав его как единичный инцидент, а не системную проблему.

Председатель партии "Ана Ветен" ("Родина-мать") и член комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, в беседе с Turan отверг опасения по поводу голосования с просроченными удостоверениями личности, подчеркнув важность распознавания лица, стоящего за документом.

Однако критики, такие как глава Института гражданских прав Башир Сулейманлы возражают против этого, утверждая, что ЦИК не уполномочен принимать подобные решения. Сулейманлы в интервью Радио Азадлыг заявил, что истечение срока действия удостоверения личности делает его нелегитимным, ставя под сомнение законность разрешения гражданам голосовать с просроченными документами. "Когда истекает срок действия удостоверения, посредством нее нельзя осуществить какую-либо процедуру, также должно быть и при голосовании", - заявил он..

Сулейманлы предполагает, что это решение могло быть продиктовано желанием повысить явку избирателей, особенно на фоне предполагаемой незаинтересованности в выборах из-за отсутствия альтернативных кандидатов и предполагаемых недостатков в предвыборных процессах.