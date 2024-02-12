Хадж из Азербайджана на 20% дороже, чем из Москвы
Хадж из Азербайджана на 20% дороже, чем из Москвы
Управление мусульман Кавказа (УКМ) объявило о подготовке азербайджанских паломников, желающих совершить хадж в 2024 году. В этом году хадж будет осуществлен в период с 7 по 20 июня.
Желающие совершить хадж должны представить в УМК: паспорт, копию удостоверения личности, 3 цветные фотографии 3,5×4,5 см на белом фоне (женщины в темном хиджабе) и справку о состоянии здоровья. Прием документов начнется 12 февраля и будет осуществляться в рабочие дни с 10:00 до 16:00 в здании УМК По адресу: ул. Мирзы Фатали, 7.
Стоимость пакета хаджа на одного паломника составляет в этом году $5850, что на $100 больше, чем годом ранее. Паломники отправятся в хадж на самолетах государственного авиаперевозчика AZAL.
Ожидается, что в этом году квота Азербайджана на паломничество составит 2000 мест.
Примечательно, что совершение хаджа из Москвы (расположенной от Мекки на 2 тысячи км дальше, чем Баку) стоит значительно дешевле. Так, поездка самолет+автобус с питанием в Мекке стоит $4300 долларов, а самолетом до Мекки, включая питание – $5000.
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